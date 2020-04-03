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  • Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Marcelino: İlk kez yurt dışında çalışma olasılığım var
  • 03 Nisan 2020 Cuma 09:34
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  • 03 Nisan 2020 Cuma 09:34

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Marcelino: İlk kez yurt dışında çalışma olasılığım var

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Marcelino: İlk kez yurt dışında çalışma olasılığım var

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Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayan Fenerbahçe'nin adaylarından biri de Marcelino'ydu. İspanyol teknik adam yaptığı açıklamada, “İlk kez yurt dışında çalışma olasılığım var. Yeni sezonda iyi bir projede yer almak istiyorum. Heyecan verici teklifler var ve yeni bir meydan okuma için heyecanlıyım” dedi.

Sarı-Lacivertliler’de teknik adam belirsizliği sürüyor. Birçok isimle temas kurulsa da koronavirüs salgınının da etkisiyle henüz kimseyle anlaşma sağlanmadı.

Adı Fenerbahçe ile anılan hocalardan biri de Marcelino. Şu anda boşta olan İspanyol teknik adam, geleceğiyle ilgili konuştu. Daha önce hiç ülkesi dışında çalışmadığını hatırlatan Marcelino, “İlk kez yurt dışında çalışma olasılığım var. Yeni sezonda iyi bir projede yer almak istiyorum. Heyecan verici teklifler var ve yeni bir meydan okuma için heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

İspanyol basını, Marcelino ile Fenerbahçe’nin ilgilendiğini ayrıca İtalya ve İngiltere’den de başarılı teknik adama talip çıkabileceğini yazdı.

(Fanatik)

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