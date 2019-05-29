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29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:05 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:05

Fenerbahçe'nin Soucek transferinde 3 milyon Euroluk pürüz

Fenerbahçe'nin Soucek transferinde 3 milyon Euroluk pürüz

Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal'ın da ısrarla istediği Soucek için Slavia Prag ile yeni bir görüşme yapacak.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın hem Mehmet Topal hem de Jailson'la ilgili olumsuz raporunun ardından ön libero transferini de gündemine alan Fenerbahçe'de ilk hedef Tomas Soucek...

Sarı-Lacivertli yönetimin scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Çek yıldız için Slavia Prag'la ilk görüşmeyi yaptığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Çek kulübüne 5 milyon Euro teklif etti. Ancak Slavia Prag'ın 24 yaşındaki Soucek için 8 milyon Euro istediği ifade edildi.

Sarı-Lacivertliler, 2021'e kadar sözleşmesi olan Soucek konusunda Çek kulübüyle yeni bir görüşme daha yapacak.

43 MAÇTA 14 GOL, 8 ASİST!

Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Slavia Prag'lı Tomas Soucek listenin ilk sırasında yer alıyor. 24 yaşındaki Çek yıldız bu sezon 43 maçta 14 gol, 8 asistik mükemmel bir performans sergiledi..

BİRÇOK TAKIMIN LİSTESİNDE

Ersun Yanal'ın Soucek'in maç görüntülerini izlediği ve kesin alınması yönünde rapor verdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi birçok takımın listesinde bulunan Soucek konusunda elini çabuk tutacak.

(Takvim)

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