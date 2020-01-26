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aksam.com.tr
  • 26 Ocak 2020 Pazar 10:53
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  • 26 Ocak 2020 Pazar 10:53

Fenerbahçe'nin sol beki Miha Zajc'a bağlı

Fenerbahçe'nin sol beki Miha Zajc'a bağlı

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Tahkim Kurulu'nun limite 16 milyon TL eklemesinin ardından oyuncu göndermesi halinde sol bek alma ihtimali doğan F.Bahçe, temaslarını sıklaştırdı.

Miha Zajc'ı isteyen Brescia ile görüşmeler sürerken aradaki tek sorun 'zorunlu' satın alma opsiyonu. İtalyanlar, Zajc için satın alma opsiyonlu kiralık teklifte bulunurken F.Bahçe ise 'zorunlu' satın alma maddesi eklemek istedi.

Sarı-lacivertlilerin talebi Brescia tarafından henüz kabul görmedi. Bu madde kabul edilirse, F.Bahçe Zajc'ı 3.5 milyon Euro satın alma maddesiyle Brescia'ya gönderecek.

Böylece elde edilen bonservis gelirinin üçte biri, limite eklenebilecek. Aynı zamanda Zajc'ın yarım sezonluk maaşından tasarruf edilmiş olacak.

(Sabah)

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