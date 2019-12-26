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  3. Fenerbahçe'nin sol bek için düşündüğü isim Racine Coly

Fenerbahçe'nin sol bek için düşündüğü isim Racine Coly

Fenerbahçe'nin sol bek için düşündüğü isim Racine Coly

Fenerbahçe sol bekte transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler Nice forması giyen Senegalli oyuncu Racine Coly için tıpkı Olympiakos'ta oynayan Leonardo Koutris gibi satın alma opsiyonlu kiralama pazarlığı yapılıyor.

Fenerbahçe'de sol bek için aday sayısı ikiye çıktı...

Olympiakos forması giyen Leonardo Koutris'in dışında Nice'in Senegalli sol beki Racine Coly'nin de sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olduğu öğrenildi.

Kanarya'nın Coly için de tıpkı Koutris gibi satın alma opsiyonlu kiralama için pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

Coly sezona as takımın sol beki olarak başladı. Ancak son maçlarda yerini, sezon başında Paris Saint-Germain'den transfer edilen Nsoki'ye kaptırdı. Oyuncunun düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

(Sabah)


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