  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Ekim 2020 Pazartesi 10:55
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki kilit ismi Gustavo

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki kilit ismi Gustavo

Paylaş

Milliyet

Hazırlık kampı ve ligin ilk haftasında bekleneni veremeyen Brezilyalı oyuncu hızla toparlandı, şampiyonluk yolunda büyük bir güç olduğunu yeniden kanıtladı.

Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli ismi Luiz Gustavo hızla eski günlerine dönüyor.

Geçen sezon takımın en başarılı oyuncu olan Brezilyalı futbolcu yeni sezon hazırlık kampında bekleneni verememişti. Özellikle Avrupa'dan transfer teklifleri aldığı süreçte deneyimli futbolcunun yaşadığı bu düşüş dikkat çekmişti.

Süper Lig'in ilk maçı olan Çaykur Rizespor mücadelesinde de sürpriz biçimde ikinci yarıda oyundan alınan Brezilyalı orta saha son haftalardaki çıkışıyla eski günlerine dönmeye başladı. Bu sezon sarı-lacivertli takımın şampiyonluk yolunda Luiz Gustavo'nun üstün performansına ihtiyacı var. Tecrübeli oyuncu sadece futboluyla değil, liderliği ile de çok büyük öneme sahip.

UYARILARI TAKIM İÇİN ÖNEMLİ

Takım kaptanlarından Gustavo'nun uyarıları da takım içinde son derece etkili oluyor. Herkesten büyük saygı gören başarılı futbolcu tatlı-sert uyarılarıyla hem maçlarda hem de antrenmanlarda herkese yardımcı olmaya çalışıyor.

TAVRI MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Bu arada Luiz Gustavo'nun önceki gün İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında bir pozisyon sonrası genç kaleci Oytun'un kramponunu bağlaması takdir topladı. Büyük bir kariyere sahip olan Brezilyalı oyuncunun sergilediği bu tavır, teknik heyet tarafından büyük bir memmuniyetle karşılandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

'Sürekli hazır değilim diyor, satın gitsin!'
'Sürekli hazır değilim diyor, satın gitsin!'

'Sürekli hazır değilim diyor, satın gitsin!'

NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu
NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu

NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu

G.Saray'da muhalefet Terim için harekete geçti: Başkan ol
G.Saray'da muhalefet Terim için harekete geçti: Başkan ol

G.Saray'da muhalefet Terim için harekete geçti: Başkan ol

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Burak ve Hakan'dan son dakika değişikliğine tepki
Burak ve Hakan'dan son dakika değişikliğine tepki

Burak ve Hakan'dan son dakika değişikliğine tepki

Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, uzatmanın son dakikalarında oyundan alınırken tepkileri canlı yayına yansıdı.

Alex, Belözoğlu ve Demirel'in jübilesi Youtube'da
Alex, Belözoğlu ve Demirel'in jübilesi Youtube'da

Alex, Belözoğlu ve Demirel'in jübilesi Youtube'da

Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in camiaya vedası için Başkan Ali Koç'un "Şu an hiçbir kanala satmayacağız. YouTube Katıl'da yayınlamayı planlıyoruz" dediği öğrenildi.

İnanılmaz indirim! İkisi de imzayı atıyor
İnanılmaz indirim! İkisi de imzayı atıyor

İnanılmaz indirim! İkisi de imzayı atıyor

Galatasaray ocak ayında Fernando Muslera ve Marcao ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin maaşında indirime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı stoperin 850 bin euroluk ücretine ise zam yapacak.

Mert Hakan'dan Erol Bulut'a mesaj
Mert Hakan'dan Erol Bulut'a mesaj

Mert Hakan'dan Erol Bulut'a mesaj

Fenerbahçe'de sakatlıktan yeni çıkan ve düzenli bir şekilde forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş, milli arada kendine geldi. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'a ‘hazırım' mesajı verdi.

Erol Bulut ilk kez uyguladı! Fener'de yeni dönem
Erol Bulut ilk kez uyguladı! Fener'de yeni dönem

Erol Bulut ilk kez uyguladı! Fener'de yeni dönem

Süper Lig'in ilk 4 haftasında takımını farklı formasyonlarla sahaya süren Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında kafasındaki oyun planını ilk kez uyguladı.

Fatih Terim'den Marcao'ya uyarı
Fatih Terim'den Marcao'ya uyarı

Fatih Terim'den Marcao'ya uyarı

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi, Marcao ile bir toplantı yaparak bundan sonra daha dikkatli olmasını söyledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.