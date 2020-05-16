Fenerbahçe'nin Rui Vitoria ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü

Dün Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, 3 teknik direktörle görüştüklerini açıklamıştı. Bu isimlerin Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı olduğu öne sürülürken Arap basınından gündeme bomba gibi düşen başka bir iddia geldi. Habere göre, Al Nasr ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Portekizli teknik direktör Rui Vitoria, Fenerbahçe'yle prensipte anlaşma sağladı.

Sarı lacivertliler için Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı isimler ön plana çıkarken, şu anda Al Nasr'ın teknik direktörlüğünü üstlenen Rui Vitoria için Arabistan basınından önemli bir gelişme okuyuculara aktarıldı.



Konuyla ilgili yapılan haber şu şekilde:

“Spor gazetecisi Al-Rouqi, Portekizli futbol adamı Rui Vitoria ile ilgili Al Nasr taraftarını şoke eden bir gerçeği ortaya çıkarttı.

Tecrübeli antrenörün sözleşmesi önümüzdeki Haziran ayında sona eriyor ve yakın zamanda Türk kulübü Fenerbahçe, Al Hilal teknik direktörü Razvan Lucescu'ya teklif yapmış ancak bu teklif reddedilmişti.”

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA YAPTI"

El-Rouqi, yaptığı konuşmada flaş bir gerçeği ortaya çıkarttı. Buna göre Vitoria, Türk yetkilileri ile anlaşmaya vardı. Arap gazeteci, "Vitoria, corona virüsü (koronavirüs) sonrası takımının maaş kesintisine gideceğini açıklamasının ardından Fenerbahçe ile bir anlaşma yaptı." dedi.

Suudi Futbol Federasyonu, kısa süre önce corona virüsünün (koronavirüs) mali olarak takımlara verdiği zararı göz önünde bulundurmuş ve kulüplerin, oyuncu maaşlarını %50 indirmesi konusunda önemli bir açıklama yapmıştı.

VITORIA'NIN TALEBİ BELLİ OLDU!

Öte yandan bir diğer Suudi yayın organı, Rui Vitoria'ya mevcut kulübünün sözleşme yenileme teklifini yaptığını ancak Portekizli teknik adamın astronomik bir ücret talep ettiğini açıkladı.

"30 MİLYON SUUDİ RİYALİ İSTEDİ"

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde Al Nasr hocası Rui Vitoria'nın kulübünden 30 Milyon Suudi riyali yani yaklaşık yıllık 7.5 milyon euro talep ettiği yazıldı.

Öte yandan kulüp yönetimi, Vitoria ile müzakerelerin sonuna kadar devam edeceğini açıklarken, Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varmasından dolayı bu fahiş fiyatı talep ettiği, rakamın ödenmemesi dahilinde sarı lacivertlilere imza atacağı ifade edildi.

(Fotomaç)