  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:16
  • |
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:16

Fenerbahçe'nin Rui Vitoria ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü

Fenerbahçe'nin Rui Vitoria ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü

Paylaş

Dün Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, 3 teknik direktörle görüştüklerini açıklamıştı. Bu isimlerin Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı olduğu öne sürülürken Arap basınından gündeme bomba gibi düşen başka bir iddia geldi. Habere göre, Al Nasr ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Portekizli teknik direktör Rui Vitoria, Fenerbahçe'yle prensipte anlaşma sağladı.

Sarı lacivertliler için Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı isimler ön plana çıkarken, şu anda Al Nasr'ın teknik direktörlüğünü üstlenen Rui Vitoria için Arabistan basınından önemli bir gelişme okuyuculara aktarıldı.

Konuyla ilgili yapılan haber şu şekilde:

“Spor gazetecisi Al-Rouqi, Portekizli futbol adamı Rui Vitoria ile ilgili Al Nasr taraftarını şoke eden bir gerçeği ortaya çıkarttı.

Tecrübeli antrenörün sözleşmesi önümüzdeki Haziran ayında sona eriyor ve yakın zamanda Türk kulübü Fenerbahçe, Al Hilal teknik direktörü Razvan Lucescu'ya teklif yapmış ancak bu teklif reddedilmişti.”

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA YAPTI"

El-Rouqi, yaptığı konuşmada flaş bir gerçeği ortaya çıkarttı. Buna göre Vitoria, Türk yetkilileri ile anlaşmaya vardı. Arap gazeteci, "Vitoria, corona virüsü (koronavirüs) sonrası takımının maaş kesintisine gideceğini açıklamasının ardından Fenerbahçe ile bir anlaşma yaptı." dedi.

Suudi Futbol Federasyonu, kısa süre önce corona virüsünün (koronavirüs) mali olarak takımlara verdiği zararı göz önünde bulundurmuş ve kulüplerin, oyuncu maaşlarını %50 indirmesi konusunda önemli bir açıklama yapmıştı.

VITORIA'NIN TALEBİ BELLİ OLDU!

Öte yandan bir diğer Suudi yayın organı, Rui Vitoria'ya mevcut kulübünün sözleşme yenileme teklifini yaptığını ancak Portekizli teknik adamın astronomik bir ücret talep ettiğini açıkladı.

"30 MİLYON SUUDİ RİYALİ İSTEDİ"

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde Al Nasr hocası Rui Vitoria'nın kulübünden 30 Milyon Suudi riyali yani yaklaşık yıllık 7.5 milyon euro talep ettiği yazıldı.

Öte yandan kulüp yönetimi, Vitoria ile müzakerelerin sonuna kadar devam edeceğini açıklarken, Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varmasından dolayı bu fahiş fiyatı talep ettiği, rakamın ödenmemesi dahilinde sarı lacivertlilere imza atacağı ifade edildi.

(Fotomaç)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe eski gözdesi Taison için bir kez daha devrede

title

Adı Fenerbahçe'yle de anılan Dries Mertens'in Inter'le anlaştığı iddia edildi

title

Alvaro Montero Beşiktaş'ı Instagram'da takibe aldı

Beşiktaş'ta 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı!

SPOR GÜNDEMİ

İşte Fener'in yeni hocası! Prensip anlaşmasına varıldı
İşte Fener'in yeni hocası! Prensip anlaşmasına varıldı

İşte Fener'in yeni hocası! Prensip anlaşmasına varıldı

Dün Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, 3 teknik direktörle görüştüklerini açıklamıştı. Bu isimlerin Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı olduğu öne sürülürken Arap basınından gündeme bomba gibi düşen başka bir iddia geldi. Habere göre, Al Nasr ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Portekizli teknik direktör Rui Vitoria, Fenerbahçe'yle prensipte anlaşma sağladı.

Nihat Özdemir ligler için yeni tarih verdi
Nihat Özdemir ligler için yeni tarih verdi

Nihat Özdemir ligler için yeni tarih verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Ayrılığı kendisi açıkladı! 'Ülkeme dönüyorum'
Ayrılığı kendisi açıkladı! 'Ülkeme dönüyorum'

Ayrılığı kendisi açıkladı! 'Ülkeme dönüyorum'

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla, “Eğer Şili'den bir teklif gelirse bu teklifi değerlendirmek isterim. Ülkemde olmak isterim” dedi.

'Anlaştık' dediği teknik direktör ortaya çıktı
'Anlaştık' dediği teknik direktör ortaya çıktı

'Anlaştık' dediği teknik direktör ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocayla ilgili adresi verdi: “Teknik Direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. 40-50 yaşları arasında, aç, çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adamla anlaşacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor.”

Sergen'den Gökhan ve Caner kararı! Bizzat açıkladı
Sergen'den Gökhan ve Caner kararı! Bizzat açıkladı

Sergen'den Gökhan ve Caner kararı! Bizzat açıkladı

Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında Beşiktaş'ta gündem bir anda değişirken teknik direktör Sergen Yalçın hem yol haritaları hem de takımdaki gelecekleri merak edilen oyuncuların durumu ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Fener Muriqi'in yerini onunla dolduruyor! 29 maçta 19 gol
Fener Muriqi'in yerini onunla dolduruyor! 29 maçta 19 gol

Fener Muriqi'in yerini onunla dolduruyor! 29 maçta 19 gol

Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'i yüksek bir bedelle satması halinde Kosovalı golcünün yerini Osijek'in forveti Mirko Maric ile dolduracağını yazdı.

Cimbom rakamı duyunca anında masadan kalktı
Cimbom rakamı duyunca anında masadan kalktı

Cimbom rakamı duyunca anında masadan kalktı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, gündemine aldığı 19 yaşındaki orta saha Mohammed Kudus'un transferinden vazgeçti. Ganalı genç yıldızın kulübü Nordsjaelland, transfer için 8 milyon Euro isteyince Cimbom anında masadan kalktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.