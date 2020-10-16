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aksam.com.tr
  • 16 Ekim 2020 Cuma 10:51
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Fenerbahçe'nin Rize maçındaki formalarına büyük ilgi

Fenerbahçe'nin Rize maçındaki formalarına büyük ilgi

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Hürriyet

İnternetten yapılan açık artırmada ilk olarak Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe formasıyla çıktığı son maçta giydiği forma ve Ömer Faruk'un koluna taktığı pazubend satıldı. Rize'deki formalar 315 ila bin 450 Euro arasında rakamlara alıcı buldu.

Fenerbahçe'de artık her maçın, her formanın, her eşofmanın ayrı bir önemi var... Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan gelir kaybını biraz olsun telafi etmek amacıyla yeni projeler üreten sarı lacivertlilerin başlattığı 'maç ve antrenman malzemelerinin açık artırmayla satışı' büyük ilgi görüyor. İnternet üzerinden gerçekleştirilen açık artırma ilk kez geçtiğimiz eylül ayında yapıldı ve Emre Belözoğlu'nun F.Bahçe'de çıktığı son maçta giydiği forma, Ömer Faruk Beyaz'a taktığı kaptanlık pazubendi ve Ömer Faruk'un Çaykur Rize maçında giydiği forma, beklenenin üstünde fiyatla, 2 milyon 112 bin 357 TL'ye satıldı.

SOSA'NIN FORMASI 1450 BİN EURO!

İkinci açık artırma Fenerium aracılığıyla, yurt dışında faaliyet gösteren bir site üzerinden gerçekleştirildi. Para birimi olarak 'Euro' üzerinden yapılan bu açık artırmada Fenerbahçeli futbolcuların, 2020-21 sezonunun açılış maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında giydiği 'gold' serisi formalar satışa sunuldu. Açık artırmada en yüksek rakam, Fenerbahçe formasını ilk kez o gün resmi bir maçta giyen ve galibiyette büyük pay sahibi olan Jose Sosa'nın formasına verildi. Arjantinli yıldızın forması bin 450 Euro'ya (13 bin 485 TL) satıldı. Aynı maçta görev alan diğer futbolcuların formaları da 315 ila 775 Euro arasında alıcı buldu.

FORMALAR ÖZEL HALE GETİRİLİYOR

Fenerbahçe Kulübü yetkilileri, projenin henüz emekleme aşamasında olduğunu belirterek, "Aslında geç kalınmış bir hamle. Dünyada çok sayıda kulüp bu tür satışlar yaparak ciddi miktarda gelir elde ediyor. 2013'te Gökhan Gönül'ün Benfica maçındaki kanlı formasına, 2010'da Alex de Souza'nın Fenerbahçe tarihinin 3 bininci golünü attığı Bucaspor maçındaki formasına kim sahip olmak istemez! Her maçın kendi içinde bir hikayesi bulunuyor. Biz o maçta kimler ya da hangi olay öne çıkmışsa onları değerlendireceğiz. Bu, forma da olabilir, kaleci eldiveni de, şort da, kaptanlık pazubendi de. Proje çerçevesinde tüm maç formalarına müsabakanın adını ve tarihini yazarak o güne özel hale getiriyoruz" dedi.

İKİ AYDA 101 BİN FORMA VE 250 BİN MASKE

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın bu sezon giydiği formalar da taraftarlardan yoğun ilgi görüyor. İki aydır satışta olan formalardan bugüne dek 101 bin adet satıldığı belirtildi. 101 bin formanın yüzde 45'ini 'çubuklu' oluştururken, 'gold' yüzde 35, 'mavi' forma da yüzde 20 oranında satıldı. Ayrıca Fenerium mağazalarında bugüne dek 250 bin adet maske satıldığı ifade edildi.

RİZE MAÇINDAKİ FORMALAR KAÇA SATILDI?

Jose Sosa / 1.450 €

Luiz Gustavo / 775 €

Gökhan Gönül / 768 €

Ferdi Kadıoğlu / 600 €

Serdar Aziz / 525 €

Caner Erkin / 525 €

Ozan Tufan / 500 €

Deniz Türüç / 500 €

Mame Thiam / 440 €

Enner Valencia / 414 €

Sinan Gümüş / 365 €

Zanka / 352 €

Tolga Ciğerci / 315 €

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