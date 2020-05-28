  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Mayıs 2020 Perşembe 12:57
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Riva kampını Emre Belözoğlu istedi

Fenerbahçe'nin Riva kampını Emre Belözoğlu istedi

Paylaş

Sarı-Lacivertliler, TFF'nin Riva Tesisleri'nde kampa, kaptan Emre Belözoğlu'nun talebiyle girdiği ortaya çıktı. Emre, izole ve daha sakin bir yer olduğu için burayı seçti.

Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde Samandıra Tesisleri yerine TFF’nin Riva Tesisleri’nde 1 haftalık kampa girmişti.

Buradaki tesis çalışanlarına ilk olarak koronavirüs testi uygulandı ve önceki gün çalışmalar başladı. Sarı-Lacivertliler’de bu kampın mimarının kaptan Emre Belözoğlu olduğu ortaya çıktı. Emre, yönetimle görüşerek izole ve sakin olan Riva Tesisleri’nin kamp için ideal seçim olacağını söyledi. Ayrıca buranın, futbolcularının birçoğunun evine de yakın olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine yönetim, TFF ile iletişime geçerek tesislerin uygunluğunu sordu. Müsait olduğu bilgisi gelince, Riva Tesisleri’ndeki kamp başladı.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Nuri Şahin bombası! Bedavaya Süper Lig'e geliyor...

title

Sergen Yalçın yönetimin maaş kararına isyan etti

title

Cenk Tosun: 'Şampiyonluk adayım Trabzonspor'

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Rennes'den Uğurcan ısrarı
Rennes'den Uğurcan ısrarı

Rennes'den Uğurcan ısrarı

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, Trabzon'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor.

Nuri Şahin bombası! Geliyor...
Nuri Şahin bombası! Geliyor...

Nuri Şahin bombası! Geliyor...

Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin, Sarı- Lacivertliler ile söz kesti. Transferde yerli isimlere ağırlık verecek olan yönetimin imza attıracağı ilk ismin Nuri Şahin olması bekleniyor.

Sergen Yalçın isyan etti
Sergen Yalçın isyan etti

Sergen Yalçın isyan etti

Beşiktaş'ın 35 milyon Euro'Luk bütçesini yarı yarıya düşürmeyi planlayan yönetim kararını Sergen Yalçın'a iletti. Yalçın, “Anadolu takımlarının bütçesi bile 18 milyon Euro... Eğer başarı istiyorsak ona göre takım kurmalıyız” cevabını verdi.

Galatasaray'a müjde! Dev kaynak...
Galatasaray'a müjde! Dev kaynak...

Galatasaray'a müjde! Dev kaynak...

Galatasaray yönetimi, kaynak arayışı sırasında iş adamlarının kapısını çaldı, locaların kira süresinin uzatılmasını istedi.

Fenerbahçe'nin kamp yerini Emre seçmiş
Fenerbahçe'nin kamp yerini Emre seçmiş

Fenerbahçe'nin kamp yerini Emre seçmiş

Sarı-Lacivertliler, TFF'nin Riva Tesisleri'nde kampa, kaptan Emre Belözoğlu'nun talebiyle girdiği ortaya çıktı. Emre, izole ve daha sakin bir yer olduğu için burayı seçti.

O iki maçı unutamam
O iki maçı unutamam

O iki maçı unutamam

Eskişehir efsanesinin mimarlarından Ender Konca o günleri AKŞAM'a anlattı: “1970 yılında Köln'de Almanya ile 1-1 berabere kaldık. O maçtan sonra Eintracht Frankfurt'a transfer oldum. Bir de Ankara'da Galatasaray'ı 3-2 yenerek Eskişehirspor'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı getirdik.”

Lazio'da en büyük hedef Muriqi
Lazio'da en büyük hedef Muriqi

Lazio'da en büyük hedef Muriqi

Adı İngiliz kulüpleri ile anılan Vedat Muriqi için İtalyan basını, Lazio'nun da devrede olduğunu iddia etti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.