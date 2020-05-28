Fenerbahçe'nin Riva kampını Emre Belözoğlu istedi

Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde Samandıra Tesisleri yerine TFF’nin Riva Tesisleri’nde 1 haftalık kampa girmişti.
Buradaki tesis çalışanlarına ilk olarak koronavirüs testi uygulandı ve önceki gün çalışmalar başladı. Sarı-Lacivertliler’de bu kampın mimarının kaptan Emre Belözoğlu olduğu ortaya çıktı. Emre, yönetimle görüşerek izole ve sakin olan Riva Tesisleri’nin kamp için ideal seçim olacağını söyledi. Ayrıca buranın, futbolcularının birçoğunun evine de yakın olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine yönetim, TFF ile iletişime geçerek tesislerin uygunluğunu sordu. Müsait olduğu bilgisi gelince, Riva Tesisleri’ndeki kamp başladı.
(Fanatik)
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, Trabzon'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor.
Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin, Sarı- Lacivertliler ile söz kesti. Transferde yerli isimlere ağırlık verecek olan yönetimin imza attıracağı ilk ismin Nuri Şahin olması bekleniyor.
Beşiktaş'ın 35 milyon Euro'Luk bütçesini yarı yarıya düşürmeyi planlayan yönetim kararını Sergen Yalçın'a iletti. Yalçın, “Anadolu takımlarının bütçesi bile 18 milyon Euro... Eğer başarı istiyorsak ona göre takım kurmalıyız” cevabını verdi.
Galatasaray yönetimi, kaynak arayışı sırasında iş adamlarının kapısını çaldı, locaların kira süresinin uzatılmasını istedi.
Sarı-Lacivertliler, TFF'nin Riva Tesisleri'nde kampa, kaptan Emre Belözoğlu'nun talebiyle girdiği ortaya çıktı. Emre, izole ve daha sakin bir yer olduğu için burayı seçti.
Eskişehir efsanesinin mimarlarından Ender Konca o günleri AKŞAM'a anlattı: “1970 yılında Köln'de Almanya ile 1-1 berabere kaldık. O maçtan sonra Eintracht Frankfurt'a transfer oldum. Bir de Ankara'da Galatasaray'ı 3-2 yenerek Eskişehirspor'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı getirdik.”
Adı İngiliz kulüpleri ile anılan Vedat Muriqi için İtalyan basını, Lazio'nun da devrede olduğunu iddia etti.