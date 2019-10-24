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  3. Fenerbahçe'nin radarındaki Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman'a Ajax kancası

Fenerbahçe'nin radarındaki Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman'a Ajax kancası

Fenerbahçe'nin radarındaki Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman'a Ajax kancası

Kısa süre önce Fenerbahçe'nin gündemine geldiği iddia edilen Bursaspor'un genç forveti Ali Akman'ı Ajax'ın takip ettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen Bursaspor'un genç forveti Ali Akman'ı Hollanda devi Ajax'ın takibe aldığı öğrenildi. Eredivisie ekibinin sportif direktörü Marc Overmars'ın oyuncu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Bursaspor'un 17 yaşındaki oyuncusu Ali Akman, A takımda da görev almaya başlarken, sergilediği performansla pek çok kulübün dikkatini çekiyor. Altyapısıyla ünlü Hollanda'nın Ajax kulübü, genç oyuncuyu takip etmeye başladı. Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars, Ali Akman hakkında Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan'dan bilgi aldı.

Ali Akman son dönemdeki gelişimiyle ön plana çıktı. Bursaspor'da A takım formasını ilk kez bu sezon resmi olarak terleten genç yetenek, ligde 142 dakika süre alıp bir de gol kaydetti. Ali, kariyeri boyunca çıktığı 136 karşılaşmada 126 kez rakip fileleri havalandırdı.

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