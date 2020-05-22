Fenerbahçe'nin Palomino'yla büyük oranda anlaştığı iddia edildi

AKŞAM
SON iki sezondur ligde kötü günler geçiren Fenerbahçe, yeni sezonun planlamasına devam ediyor. Bu bağlamda önceliği savunmaya veren Sarı-Lacivertliler, için dün İtalya’dan bir iddia daha ortaya atıldı.
Tuttomercato’nun haberine göre; Fenerbahçe, Atalanta’nın Arjantinli stoperi Jose Luis Palomino’yu gündemine aldı.
30 yaşındaki oyuncunun Atalanta savunmasındaki önemine dikkat çekilen haberde şu ifadelere yer verildi:
“Atalanta üç sezon önce Ludogorets’ten Palomino’yu 4.5 milyon euroya aldı. Oyuncunun sözleşmesi bitiyor ve Fenerbahçe’nin ilgisi çok büyük. Boca Juniors onu Arjantin’e geri götürmek için çok uğraşmış ama olmamıştı. Transferin yaz aylarında gerçekleşme olasılığı yüksek.”
Kulüpler Birliği toplantısında, beIN Sports ile sorunların devam etmesi durumunda yeni bir ihalenin yapılması konuşuldu. Futbol Federasyonu ve ‘Birlik' 4 alternatifli yayın planını belirlemiş durumda.
Yayıncı kuruluş, liglerin başlaması konusunda kulüplerden yazılı garanti istedi. Bunun verilmesi durumunda ise 35 milyon TL'nin hesaplara yatırılacağının sözünü verdi.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe, Atalanta ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Palomino'yla büyük oranda anlaştı.
GALATASARAY için yeni bir iddia Meksika'dan geldi.
Beşiktaş'la sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan ve adları Fenerbahçe'yle anılan Gökhan Gönül ile Caner Erkin'i Sarı-Lacivertli taraftarlar istemiyor.
MARİANO'YLA yollarını ayıracak olan G.Saray, Brezilyalı oyuncunun alternatiflerini belirlemeye başladı.
MARİO Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, Football İtalia'ya açıklamalarda bulundu.