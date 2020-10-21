Fenerbahçe'nin örümcek adamı Luiz Gustavo

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Bulut'tan Trabzonspor uyarısı: 'En zorlu maç' Bulut'tan Trabzonspor uyarısı: 'En zorlu maç' Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor derbisi öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan Bulut'un, “Her hafta istediğimiz seviyeye adım adım ulaşıyoruz. Kadıköy'de sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacağız. Rakibimiz kötü sonuçlara son vermek için ekstra motivasyonla sahaya çıkacak. Daha dikkatli olmak zorundayız" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza Galatasaray talip oldu Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza Galatasaray talip oldu Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a sahasında mağlup olan Galatasaray'da bir yandan da gözler transfere çevrilmiş durumda. Devre arası kadrosunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Fenerbahçe'den ayrılan yıldız isme kanca attı.

Sergen 2 futbolcuyu daha yönetime şikayet etti Sergen 2 futbolcuyu daha yönetime şikayet etti Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, performansları her gün geriye giden Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'i yönetime şikayet etti.

Fatih Terim oyuncularına sert yüzünü gösterdi Fatih Terim oyuncularına sert yüzünü gösterdi Alanya yenilgisi sonrası izin değil idman vardı, sert yüzünü gösteren tecrübeli teknik adam "Herkesin hemen kendine çeki düzen vermesi gerekiyor" dedi.