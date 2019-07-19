UEFA'dan Fenerbahçe kararı

UEFA'nın Financial Fair Play çerçevesinde sarı lacivertli ekibe sadece çeşitli yaptırımlar uygulayacağı açıklandı.

UEFA, Fenerbahçe'ye 2 milyon euro para cezası verirken 2020-21 sezonundan geçerli olmak üzere 23 oyuncu kısıtlaması ve transferde aldığından çok satma kuralı getirdi.

Öte yandan Fenerbahçe, 15 Ekim 2019'a kadar mevcut borcunu yapılandırırsa UEFA tarafından verilen 2 milyon euroluk para cezası 1 milyon euroya inecek.