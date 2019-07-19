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UEFA'dan Fenerbahçe kararı

UEFA'dan Fenerbahçe kararı

Fenerbahçe'nin merakla beklediği UEFA kararı belli oldu. UEFA, Fenerbahçe'ye men cezası vermedi.

UEFA'nın Financial Fair Play çerçevesinde sarı lacivertli ekibe sadece çeşitli yaptırımlar uygulayacağı açıklandı.

UEFA, Fenerbahçe'ye 2 milyon euro para cezası verirken 2020-21 sezonundan geçerli olmak üzere 23 oyuncu kısıtlaması ve transferde aldığından çok satma kuralı getirdi.

Öte yandan Fenerbahçe, 15 Ekim 2019'a kadar mevcut borcunu yapılandırırsa UEFA tarafından verilen 2 milyon euroluk para cezası 1 milyon euroya inecek.

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