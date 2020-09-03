Fenerbahçe'nin Marko Livaja için AEK'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

Ajansspor

Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, Fenerbahçe'nin Marko Livaja için AEK'ya yaptığı teklifi açıkladı. Yunan ekibinin, 27 yaşındaki golcüye 1 milyon Euro önerdiğini belirten Georgopoulos, Sarı-Lacivertlilerin teklifinin ise 2 milyon euroya yakın olduğunu belirtti. Ünlü gazeteci, Fenerbahçe'nin teklifinin çok daha iyi olmasından dolayı başarılı forvetin Sarı-Lacivertlileri tercih edebileceğini belirtti.

Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden olan Gazetta'nın yazarı Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, Fenerbahçe'nin Marko Livaja için yaptığı teklifi açıkladı.



“FENERBAHÇE’NİN TEKLİFİ DAHA İYİ, FENERBAHÇE’Yİ TERCİH EDEBİLİR”

Georgopoulos, "Livaja , AEK'in en değerli oyuncusu, Yunan Ligi'nin de en değerli oyuncularından bir tanesi... O nedenle AEK onu kaybetmek istemiyor. Yeni sözleşme teklif ettiler. Şu anda 750 bin Euro kazanıyor. AEK ona yıllık 1 milyon Euro ve 3 yıllık yeni sözleşme önerdi, Futbolcu 1.3 milyon Euro istiyor. Fenerbahçe, 2 milyon Euro'ya yakın bir ücret teklif etti. Ayrıca 3+1 yıllık sözleşme veriyor. Normalde oyuncu AEK'da mutlu ve taraftarın en sevdiği futbolcu ama parasal yönden Fenerbahçe'nin teklifi daha iyi ve Fenerbahçe'yi tercih edebilir. Tabii ki kulüpler anlaşırsa. AEK, 7 ile 9 milyon Euro arasında bir transfer bedeliyle onun transferine izin verir. Erol Bulut, Livaja'yı çok iyi tanıyor ve transferini çok istiyor. Livaja'ya Fransa'dan Renn de talip oldu" dedi.

EROL BULUT BAKASETAS'I DA İSTİYOR

Johnny Geogopoulos ayrıca, Erol Bulut'un Alanyaspor'dan Bakasetas'ı da transfer etmeyi çok istediğini, ancak Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki görüşmelerde bir ilerleme kaydedilemediğini çünkü Alanyaspor'un parasal beklentisinin çok yüksek olduğunu söyledi.

RODRIGUES ZOR GÖZÜKÜYOR

Georgopoulos, son olarak, Garry Rodrigues'in Olympiakos'a olası transferini yorumladı ve "Olympiakos onu kiralık transfer etmek istiyor ancak Al Ittihad kiralık değil, tüm haklarıyla satışını gerçekleştirmek istiyor. Bu nedenle bu görüşmede de bir ilerleme sağlanamadı. Türk ve Yunun medyasında bu işin bittiğine dair haberler çıkıyor; ama ben bu transferi zor görüyorum" dedi.