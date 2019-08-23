Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo transferinde makas daralıyor

Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo transferi konusunda Fransa'dan yeni haberler gelmeye devam ediyor.
Yahoo'nun Fransızca edisyonunda görev alan muhabir Manu Lonjon'un haberine göre; Fenerbahçe, Luiz Gustavo için 4-5 milyon euro bandında olan teklifini 7 milyon euro'ya yükseltti.
Luiz Gustavo'yu göndermeyi daha önce düşünmeyen Marsilya ise 10 milyon euro'luk bir teklif gelmesi halinde kabul edecek.
EYRAUD, KARARINI DEĞİŞTİRDİ
Luiz Gustavo'yu takımda tutmak isteyen Olimpik Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud ise oyuncunun son tavrı sonrası kararını değiştirdi. Brezilyalı orta saha oyuncunun takımdan ayrılmak istemesi ve kulübün olumsuz tavrı sonrası ligde oynanan iki maçtaki çok düşük formu, karar değişikliğinde etkili oldu.
GUSTAVO'NUN FENERBAHÇE NEDENLERİ
Çeşitli Fransız basınında yer alan haberlerde ise, yeni bir macera yaşamak isteyen Luiz Gustavo'nun, Fenerbahçe'yi bunun için en ideal tercih olarak görmesi, tekrar şampiyonluk için mücadele verecek olması, daha iyi bir maaş olanağı nedeniyle Fenerbahçe'ye gitmek istediği bilgileri yer aldı.
Luiz Gustavo'nun ocak ayından bu yana Marsilya'dan ayrılmak istediği ve bunu yönetime de aktardığı vurgulandı.
(Sporx)
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