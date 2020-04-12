Fenerbahçe'nin listesindeydi! Menajerinden açıklama geldi...

Kısa süre önce gündeme bomba gibi düşen Jose Callejon transferi konusunda yıldız futbolcunun menajeri, resmi açıklamalarda bulundu.
İtalyan basınına konuşan menajeri Manuel Garcio Quilon, oyuncusunun Napoli'deki durumuna ilişkin en net açıklamayı yaptı ve geleceğe dair, Fenerbahçe için umut dolu mesaj verdi.
"NAPOLI İSTEDİ AMA..."
Tecrübeli futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada, "Napoli ile sözleşme yenilemesi imkansız mı? De Laurentiis (Napoli Başkanı) her zaman sözleşme yenilemek istediğini söyledi. Jose'ye ve ailesine gösterdiği ilgi için, ben dahil olmak üzere hepimiz ona minnettarız. Şu an için resmi anlaşma yok. Her iki taraf da son derece saygın bir şekilde davranıyor. Ancak, resmi bir görüşme yok." dedi.
FENERBAHÇE'YE 2 RAKİP DAHA
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuya sadece Fenerbahçe'nin talip olmadığı, aynı zamanda Sevilla ve Valencia'nın da oyuncuya ilgisinin bulunduğu kaydedildi. (Fotomaç)
Chelsea'nin efsane futbolcularından "The Cat" (Kedi) lakaplı eski kaleci Peter Bonetti, 78 yaşında hayatını kaybetti.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın Sevilla'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer, Milano ekibinde kalmak istediğini belirtti.
Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Jose Callejon ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan medyasında yer bulan haberde Callejon'un menajeri Manuel Garcia Quilon oyuncusunun geleceği hakkında Fenerbahçe'yi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.
Koronavirüsün dünya üzerinde yayılmasına devam ettiği haftalarda maçların ertelenmemesi üzerine Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i Nijerya Milli Takımı'nın eski kalecilerinden Dosu Joseph eleştirdi. Goal'a konuşan eski kaleci Obi Mikel'in ayrılık sürecinde hatalı olduğunu dile getirdi.
Trabzonspor'un altyapısından yetişen Serkan Asan, takımın golcü oyuncusu Trabzonspor'un altyapısından yetişen Serkan Asan, takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth'ün, kendisinden beklediği yöresel yemek yapma isteğini kırmayarak mutfağa girdi ve lahana yemeği yaptı.'ün, kendisinden beklediği yöresel yemek yapma isteğini kırmayarak mutfağa girdi ve lahana yemeği yaptı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören eski milli kaleci ve Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber, hastalığını yenmesinin ardından İtalyan basınına açıklamalar yaptı. TuttoMercato'ya konuşan eski eldiven, bu işi herkesin ciddiye almasına yönelik çağrıda bulundu.
Galatasaray'ın eski Rumen futbolcusu Gheorghe Popescu, Arsenal'a karşı oynadıkları 1999-2000 sezonu UEFA Kupası Finali'ni unutamıyor.