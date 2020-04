Fenerbahçe'nin listesindeydi! Menajerinden açıklama geldi...

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Jose Callejon ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan medyasında yer bulan haberde Callejon'un menajeri Manuel Garcia Quilon oyuncusunun geleceği hakkında Fenerbahçe'yi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Kısa süre önce gündeme bomba gibi düşen Jose Callejon transferi konusunda yıldız futbolcunun menajeri, resmi açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınına konuşan menajeri Manuel Garcio Quilon, oyuncusunun Napoli'deki durumuna ilişkin en net açıklamayı yaptı ve geleceğe dair, Fenerbahçe için umut dolu mesaj verdi.

"NAPOLI İSTEDİ AMA..."

Tecrübeli futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada, "Napoli ile sözleşme yenilemesi imkansız mı? De Laurentiis (Napoli Başkanı) her zaman sözleşme yenilemek istediğini söyledi. Jose'ye ve ailesine gösterdiği ilgi için, ben dahil olmak üzere hepimiz ona minnettarız. Şu an için resmi anlaşma yok. Her iki taraf da son derece saygın bir şekilde davranıyor. Ancak, resmi bir görüşme yok." dedi.

FENERBAHÇE'YE 2 RAKİP DAHA

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuya sadece Fenerbahçe'nin talip olmadığı, aynı zamanda Sevilla ve Valencia'nın da oyuncuya ilgisinin bulunduğu kaydedildi. (Fotomaç)