Fenerbahçe'nin listesindeki teknik direktöre Süper Lig'den teklifler var!

Yanal'ın ayrılığının ardından Süper Lig'den Erol Bulut ve Abdullah Avcı gibi isimlerin listeye alındığı belirtilmişti. Ayrıca Fenerbahçe'nin Altay'ın çalıştırıcısı Yalçın Koşukavak ve Altınordu'da görev yapan Hüseyin Eroğlu ile temasa geçtiği yazılmıştı. Son olarak Fenerbahçe yönetiminin, Hüseyin Eroğlu'nu altyapının başına geçirmek için çalışmalara başladığı öğrenilmişti.
SÜPER LİG KULÜPLERİ DEVREDE
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun başka Süper Lig kulüplerinin de radarına girdiği öğrenildi. İzmir temsilcisinde 8'inci sezonunu geçiren 47 yaşındaki teknik adamla bir süredir Gaziantep FK ile Ankaragücü'nün ilgilendiği iddia edildi.
Eroğlu'na sezon başında Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği'nin teklif sunduğu belirtilirken, deneyimli çalıştırıcıyı Osmanlıspor'un da 2017-18 sezonunda Süper Lig'de yer aldığı dönemde istediği kaydedildi.
SEZON SONUNDA
Altınordu'yu Süper Lig'e çıkarma hedefi nedeniyle sezon başında kendisine talip olan kulüplere teşekkür eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun sezon sonunda kulüpte kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi.
Kırmızı-lacivertlilere 3. Lig ve 2. Lig'de iki şampiyonluk yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan takıma oynattığı sistem futboluyla diğer kulüplerin dikkatini çekti. Eroğlu'nun Altınordu ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek
Rumen kulübü Steaua Bükreş yeni stadyumunun inşası devam ederken, taraftarlar açılış maçını Galatasaray ile oynamak istiyor. Kulüp tarafından bu öneriye sıcak bakıldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle yeni teknik direktör konusunda seçici davranan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca konusunda acele etmeye sarı-lacivertliler için yeni bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da fazla şans bulamayan ve takımdan gönderileceği konuşulan Jimmy Durmaz, geleceği hakkında İsveç basınına açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu belirten Jimmy, "Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor ve Galatasaray'da kalmak istiyorum" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, genç çalıştırıcının yakın tarihte en düşük ücreti alan yabancı teknik adam olabileceği dile getirildi.
Yeni sezonda kadroda yerli isimlere daha fazla yer vermeyi planlayan Fatih Terim, kariyerini yurt dışında sürdüren 2 Milli yıldızı gözüne kestirdi. Deneyimli teknik adam, ön libero Okay Yokuşlu ile sağ bek Mert Müldür'ün alınmasını istedi. Galatasaray, oyuncuları bonservisleriyle almayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sırp yıldız Adem Ljajic ile yollarını ayırma planları yapan Beşiktaş, River Plate'in yıldız ismi Jorge Carrascal'ın peşine düştü.
alatasaray, Sekidika ve Ozornwafor için Süper Lig'den gelecek teklifleri değerlendirecek. Cimbom'un planı, iki ismi de oynayacakları takımlara kiralamak.