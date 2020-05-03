Fenerbahçe'nin listesindeki teknik direktöre Süper Lig'den teklifler var!

Koronavirüs salgını nedeniyle yeni teknik direktör konusunda seçici davranan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca konusunda acele etmeye sarı-lacivertliler için yeni bir gelişme yaşandı.

Yanal'ın ayrılığının ardından Süper Lig'den Erol Bulut ve Abdullah Avcı gibi isimlerin listeye alındığı belirtilmişti. Ayrıca Fenerbahçe'nin Altay'ın çalıştırıcısı Yalçın Koşukavak ve Altınordu'da görev yapan Hüseyin Eroğlu ile temasa geçtiği yazılmıştı. Son olarak Fenerbahçe yönetiminin, Hüseyin Eroğlu'nu altyapının başına geçirmek için çalışmalara başladığı öğrenilmişti.

SÜPER LİG KULÜPLERİ DEVREDE

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun başka Süper Lig kulüplerinin de radarına girdiği öğrenildi. İzmir temsilcisinde 8'inci sezonunu geçiren 47 yaşındaki teknik adamla bir süredir Gaziantep FK ile Ankaragücü'nün ilgilendiği iddia edildi.

Eroğlu'na sezon başında Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği'nin teklif sunduğu belirtilirken, deneyimli çalıştırıcıyı Osmanlıspor'un da 2017-18 sezonunda Süper Lig'de yer aldığı dönemde istediği kaydedildi.

SEZON SONUNDA

Altınordu'yu Süper Lig'e çıkarma hedefi nedeniyle sezon başında kendisine talip olan kulüplere teşekkür eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun sezon sonunda kulüpte kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi.

Kırmızı-lacivertlilere 3. Lig ve 2. Lig'de iki şampiyonluk yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan takıma oynattığı sistem futboluyla diğer kulüplerin dikkatini çekti. Eroğlu'nun Altınordu ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek