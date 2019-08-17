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aksam.com.tr
  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:45
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  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:45

Fenerbahçe'nin lig tarihinde 10 rekoru bulunuyor

Fenerbahçe'nin lig tarihinde 10 rekoru bulunuyor

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Fenerbahçe'nin, 62 yaşına giren eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig tarihinde birçok rekoru bulunuyor.

Fenerbahçe'nin, 62 yaşına giren eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig tarihinde birçok rekoru bulunuyor.

Fenerbahçe, geride kalan 61 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 bin 10 lig maçında 3 bin 493 puan toplayarak, ligin en çok puan alan ekibi oldu ve Galatasaray'ın 33 puan önünde yer aldı. Galatasaray ise aynı maç sayısında 3 bin 460 puan elde etti. Lig tarihinde 2 bin 8 maça çıkan Beşiktaş 3 bin 371 puanla üçüncü, bin 500 maç oynayan Trabzonspor ise 2 bin 447 puanla dördüncü sırada yer aldı.

En çok galip gelen takım 

Ligin 61 yıllık geçmişinde toplam 2 bin 10 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı bin 145 galibiyetle, Galatasaray'dan 7 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısı bakımından Galatasaray bin 138'le ikinci, Beşiktaş ise bin 87 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Ligin en golcüsü

Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip.

Sarı-lacivertliler, toplam 3 bin 555 gol kaydetti. Galatasaray 3 bin 537 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3 bin 276.

Bir sezonda sadece 6 gol yedi

Lig tarihinde bir sezonu en az gol yiyerek kapatan takım Fenerbahçe, kaleci ise Ilie Datcu oldu.

Sarı-lacivertliler, 1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde sadece 6 gol gördü. Maç başına 0,2 gol yiyen Rumen Datcu da savunmayla birlikte muhteşem bir performans göstererek, Türk futbol tarihine ismini yazdırdı.

Gol rekoru kırılan maç

Fenerbahçe, lig geçmişinde gol rekorunun kırıldığı maçta taraflardan birisi oldu.

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunun son haftasında, 16 Mayıs 1992'de Kadıköy'de yapılan maçı sarı-lacivertliler 8-4 kazandı, filelere giden toplam 12 gol, Türkiye'nin en üst kademe liginde bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

En iyi sezon başlangıcı

Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım unvanı Fenerbahçe'ye ait.

2009-2010 sezonundaki ilk 8 maçını da kazanan sarı-lacivertli ekip, kendisine ait 7 maçlık rekoru geliştirerek unvanını korudu.

En iyi ikinci yarı performansı

Fenerbahçe, 2010-2011'de şampiyonluğa, sezonun ikinci yarısındaki performansıyla ulaştı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, söz konusu sezonun ikinci yarısında oynadığı 17 lig maçının 16'sını kazanan, birinde berabere kalan ve sadece 2 puan yitiren sarı-lacivertli ekip, en iyi devre performansı gösteren ekip olarak kayıtlara geçti.

Deplasmanda galibiyet rekoru 

Lig tarihinde deplasmanda üst üste kazanma rekoru 12 maçla Fenerbahçe'nin.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2010-2011 sezonunun 18. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek başlayıp 2011-2012 sezonunun 8. haftasında Beşiktaş'la berabere kalarak biten seride, üst üste 12 maç kazanarak Galatasaray'ın 9 maçlık rekorunu eline geçirdi.

En erken şampiyon

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım rekoru da Fenerbahçe'de.

Sarı-lacivertliler 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

En iyi sezon performansı

Fenerbahçe, lig tarihinde bir sezonda en iyi performansı sergileyen takım oldu.

Sarı-lacivertliler, 1988-1989 sezonunda 36 maçta 29 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgiyle, lig tarihindeki en başarılı performansı gerçekleştirdi.

En çok puanla şampiyon

En çok puanla şampiyon olan takım unvanı da Fenerbahçe'ye ait.

Sarı-lacivertli takım, 1988-1989 sezonunda 93 puanla mutlu sona alıştı.

Fenerbahçe ayrıca, "en az gol yiyen şampiyon" unvanını 1969-1970 sezonunda kalesinde 6 gol görerek aldı.

Sarı-lacivertliler, en iyi ilk yarı performansına da 2005-2006 sezonunda 17 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlikle imza koydu.

Öte yandan, lig tarihinin bir sezonda en iyi averaja sahip takımı, 1988-1989 sezonunu artı 76 averajla kapatan sarı-lacivertliler oldu.

Son hafta kaptırdığı şampiyonlukları

Lig tarihinde sezonun son haftasına puan cetvelinde lider girip de şampiyon olamayan tek takım Fenerbahçe olarak kayıtlarda yer alıyor.

Sarı-lacivertli takım, 34. ve son haftalarda 2005-2006 sezonunda Denizlispor ile berabere kalarak Galatasaray'a, 2009-2010 sezonunda ise Trabzonspor ile berabere kalarak Bursaspor'a şampiyonlukları kaptırdı.

(AA)

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