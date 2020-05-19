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aksam.com.tr
  • 19 Mayıs 2020 Salı 14:24
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  • 19 Mayıs 2020 Salı 14:24

Fenerbahçe'nin koronavirüs test sonuçları çıktı

Fenerbahçe'nin koronavirüs test sonuçları çıktı

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Fenerbahçe Kulübü, futbolcular, teknik ve idari heyet ile kulüp personeline yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Konuyla ilgili Sarı-Lacivertlilerin yaptığı açıklama şu şekilde:

“Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir.”

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