Fenerbahçe'nin Konoplyanka transferini bitirdiği iddia edildi

Fenerbahçe'nin Yevhen Konoplyanka'nın menajeri Fali Ramadani ile İstanbul'da görüştüğü ve anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Transfer dönemine hızlı giren Sarı-Lacivertlilerde sıcak saatler yaşanıyor.

Sport1'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Yevhen Konoplyanka transferini 2.5 milyon Euro bonservis ve yıllık 2 milyon Euro karşılığında bitirdiği öne sürüldü. (Ajansspor)