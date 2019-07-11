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  3. Fenerbahçe'nin Konoplyanka transferini bitirdiği iddia edildi

Fenerbahçe'nin Konoplyanka transferini bitirdiği iddia edildi

Fenerbahçe'nin Konoplyanka transferini bitirdiği iddia edildi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu Yevhen Konoplyanka ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Yevhen Konoplyanka'nın menajeri Fali Ramadani ile İstanbul'da görüştüğü ve anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Transfer dönemine hızlı giren Sarı-Lacivertlilerde sıcak saatler yaşanıyor.

Sport1'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Yevhen Konoplyanka transferini 2.5 milyon Euro bonservis ve yıllık 2 milyon Euro karşılığında bitirdiği öne sürüldü.   (Ajansspor)

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