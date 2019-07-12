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  3. Fenerbahçe'nin, Konoplyanka transferinde mutlu son ulaştığı iddia edildi

Fenerbahçe'nin, Konoplyanka transferinde mutlu son ulaştığı iddia edildi

Fenerbahçe'nin, Konoplyanka transferinde mutlu son ulaştığı iddia edildi

Fenerbahçe'nin Konoplyanka transferinde Ukraynalı futbolcudan sonra bonservis konusunda Schalke ile anlaşıldığı da iddia edildi.

Fenerbahçe'de flaş Konoplyanka gelişmesi! Geçtiğimiz günlerde Alman basınında Sport 1, Konoplyanka'nın menajeri Ramadani'nin İstanbul'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğünü yazmıştı.

Görüşmeler sonrasında Fenerbahçe ve Konoplyanka arasında anlaşmanın sağlandığı iddia edilirken, Schalke kulübünün de aynı zamanda bonservis konusunda ikna edildiği kaydedildi.  Sport 1'in haberine göre, Fenerbahçe kulübü ile Schalke arasında bonservis konusunda 2.5 milyon euro'ya anlaşma sağlandı. Konoplyanka'nın ise yıllık 2 milyon euro'ya evet dediği ifade edildi.

(Futbol Arena)

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