Fenerbahçe'nin Kolarov transferinde sıcak gelişme

Fenerbahçe'nin transferi için yoğun mesai harcadağı Aleksandar Kolarov transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Takvim gazetesinin haberine göre; Sırp sol kanat oyuncusu için Roma'ya 2 milyon Euro'luk teklifte bulunan Sarı-Lacivertliler 'ret' cevabı aldı. Fenerbahçe için transfer görüşmelerinde bulunan Mirsad Türkcan'ın İtalyanlar'la birkaç gün içinde yeniden bir araya geleceği ve teklifi yükselteceği öğrenildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kolarov'da ısrarcı olduğu ve Roma'ya 3 milyon Euro teklif edeceği bildirildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar da Sırp yıldızın takıma katılması için adeta gün sayıyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin Ağustos ayı sayısındaki yazısında transferlerle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.
Akhisarspor karşısında yaptığı şahsi hatalarda taraftarları çıldırtan Marcao, Fatih Terim'in de tepkisini çekti.
Forvet hattını zenginleştirmek isteyen Beşiktaş, Sevilla'da oynayan 23 yaşındaki golcü Carlos Fernandez'i gündemine aldı.
Her geçen gün yeni bir gelişmenin yaşandığı Galatasaray'ın Falcao transferinde bir müjdeli haber daha geldi. Kolombiyalı yıldızın Monaco şehrindeki evini boşalttığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Kolarov transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibi ilk teklifi geri çevirirken, sarı lacivertliler yeni teklifle Roma'nın kapısını çalacak.
Fenerbahçe'nin gündeminde olan Luiz Gustavo'nun Marsilya'dan kazandığı yıllık ücret sarı lacivertli yöneticileri şaşırttı.
2 stoper birden transfer etmek isteyen Fenerbahçe’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin bir süredir görüşme halinde olduğu Zanka, sabaha karşı 04:30’da İstanbul’a geldi. Zanka’yı Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı.