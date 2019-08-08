Fenerbahçe'nin Kolarov transferinde sıcak gelişme

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Kolarov transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibi ilk teklifi geri çevirirken, sarı lacivertliler yeni teklifle Roma'nın kapısını çalacak.

Fenerbahçe'nin transferi için yoğun mesai harcadağı Aleksandar Kolarov transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Takvim gazetesinin haberine göre; Sırp sol kanat oyuncusu için Roma'ya 2 milyon Euro'luk teklifte bulunan Sarı-Lacivertliler 'ret' cevabı aldı. Fenerbahçe için transfer görüşmelerinde bulunan Mirsad Türkcan'ın İtalyanlar'la birkaç gün içinde yeniden bir araya geleceği ve teklifi yükselteceği öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kolarov'da ısrarcı olduğu ve Roma'ya 3 milyon Euro teklif edeceği bildirildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar da Sırp yıldızın takıma katılması için adeta gün sayıyor.