Fenerbahçe'nin Kevin Gameiro transferine Damien Comolli engeli

Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin adaylarından biri de Kevin Gameiro'ydu. Valencia'nın 33 yaşındaki golcüsünü kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, ummadığı bir engelle karşılaştı: Damein Comolli.

Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi'nin ayrılması durumunda transfer etmeyi düşündüğü diğer forvet, İspanya'nın Valencia takımında forma giyen Kevin Gameiro'ydu. İspanyol takımının mali açıdan çok zor durumda olması ve senelik 4.5 milyon Euro verdiği Gameiro'yu elden çıkartmak istemesi sonrası Sarı-Lacivertliler hemen harekete geçmişti.



33 yaşındaki golcüye senelik 2.5 milyon Euro teklif eden ve olumlu yanıt alan Kanarya, Valencia'yı bonservis bedeli ödemeden almak konusunda ikna etmeye çalışıyordu.

GAMEIRO TRANSFERİNE COMOLLI ENGELİ

Sarı-Lacivertliler'e bu transferde bir rakibin daha çıktığı öğrenildi! Ancak bu rakibin herhangi bir kulüp olmadığı, yakın dönemde Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük yapan ve geçtiğimiz Ocak ayında istifa eden Damien Comolli olduğu bildirildi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU DEVAM EDİYOR

Toulouse'un başkanı olan Comolli'nin, Gameiro'nun çalıştığı menajerlik şirketiyle yakın ilişkileri bulunduğu vurgulanırken, Kanarya'nın hala kendisine geçmiş dönemden kalan ödemelerini yapmadığı ve bu yüzden kızgın olduğu belirtildi.

Gameiro'nun da aynı zamanda vatandaşı olan Fransız futbol adamının, bu transferle ilgili olarak Fenerbahçe yönetimine, "Önce benim paramı verin, sonra Gameiro'yu alın" diyerek, gözdağı vermeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Başkan Ali Koç ve kurmayları ise Comolli ile yaşanan sorunları bu transfere karıştırmadan, görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. Pazarlıkların da taraflar arasında oldukça iyi gittiği konuşuluyor.

EMRE BELÖZOĞLU, TAKIMDA İSTİYOR

Gameiro, kariyerinde PSG, Atletico Madrid, Sevilla gibi ekiplerde forma giydi.

Emre Belözoğlu, büyük takımlarda oynama alışkanlığı ve tecrübesi nedeniyle Fransız yıldızı takımda görmeyi çok istiyor.