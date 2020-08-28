Fenerbahçe'nin Kevin Gameiro transferine Damien Comolli engeli

Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi'nin ayrılması durumunda transfer etmeyi düşündüğü diğer forvet, İspanya'nın Valencia takımında forma giyen Kevin Gameiro'ydu. İspanyol takımının mali açıdan çok zor durumda olması ve senelik 4.5 milyon Euro verdiği Gameiro'yu elden çıkartmak istemesi sonrası Sarı-Lacivertliler hemen harekete geçmişti.
33 yaşındaki golcüye senelik 2.5 milyon Euro teklif eden ve olumlu yanıt alan Kanarya, Valencia'yı bonservis bedeli ödemeden almak konusunda ikna etmeye çalışıyordu.
GAMEIRO TRANSFERİNE COMOLLI ENGELİ
Sarı-Lacivertliler'e bu transferde bir rakibin daha çıktığı öğrenildi! Ancak bu rakibin herhangi bir kulüp olmadığı, yakın dönemde Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük yapan ve geçtiğimiz Ocak ayında istifa eden Damien Comolli olduğu bildirildi.
GÖRÜŞMELER OLUMLU DEVAM EDİYOR
Toulouse'un başkanı olan Comolli'nin, Gameiro'nun çalıştığı menajerlik şirketiyle yakın ilişkileri bulunduğu vurgulanırken, Kanarya'nın hala kendisine geçmiş dönemden kalan ödemelerini yapmadığı ve bu yüzden kızgın olduğu belirtildi.
Gameiro'nun da aynı zamanda vatandaşı olan Fransız futbol adamının, bu transferle ilgili olarak Fenerbahçe yönetimine, "Önce benim paramı verin, sonra Gameiro'yu alın" diyerek, gözdağı vermeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı.
Başkan Ali Koç ve kurmayları ise Comolli ile yaşanan sorunları bu transfere karıştırmadan, görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. Pazarlıkların da taraflar arasında oldukça iyi gittiği konuşuluyor.
EMRE BELÖZOĞLU, TAKIMDA İSTİYOR
Gameiro, kariyerinde PSG, Atletico Madrid, Sevilla gibi ekiplerde forma giydi.
Emre Belözoğlu, büyük takımlarda oynama alışkanlığı ve tecrübesi nedeniyle Fransız yıldızı takımda görmeyi çok istiyor.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasının bir bölümünde transfere değinen Ağaoğlu, Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth için gelen teklifleri açıkladı.
Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin adaylarından biri de Kevin Gameiro'ydu. Valencia'nın 33 yaşındaki golcüsünü kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, ummadığı bir engelle karşılaştı: Damein Comolli.
Mario Lemina'dan sonuç alamayan, Jean Michael Seri transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncuyu da kadrosuna katamazsa B planı olarak Yann M'Vila'yı belirledi. St. Etienne'in oyuncunun maliyetinden kurtulmak istemesi transferin önünü açıyor.
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Göztepe'nin 19 yaşındaki golcüsü Ege Özkayımoğlu'nu transfer etmek istiyor.
Galatasaray yönetimi, transfer dönemi 5 Ekim'de biteceği için işi ağırdan alıyordu ancak Sarı-Kırmızılıların ligin ilk 3 haftasında Başakşehir ve Fenerbahçe'yle karşılaşacak olması tüm planların değişmesine yol açtı.
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi, Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'nin radarında. İngiliz ekibi, Arjantinli süperstar için Katalan ekibine Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Eric Gracia ve 100 milyon euroluk çılgın bir teklif yapacak.