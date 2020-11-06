Fenerbahçe'nin kapısından dönen yıldızlar 'iyi ki transfer etmemişiz' dedirtti

Skorer

2020-2021 sezonuna tam 18 transfer yaparak giren ve bambaşka bir takım yaratan Fenerbahçe, kadrosuna katmaya çok yaklaştığı ancak transferini bitiremediği bazı yıldızlar için adeta ‘iyi ki transferi gerçekleşmemiş' dedi.

“İYİ Kİ TRANSFER ETMEMİŞİZ” DEDİRTTİLER



Bazı isimler ise yaşadığı sakatlık problemleri veya kariyerindeki keskin düşüşlerle Fenerbahçe’ye “iyi ki bu transfer olmamış” dedirtti.

MANDZUKIC’IN AL DUHAIL MACERASI KISA SÜRDÜ

Kariyerine Almanya’nın Ditzingen kulübünün altyapısında başlayan Mario Mandzukic, son yılların en gözde golcülerinde biri olmayı başardı. Bonservisine toplamda 70 milyon euro’ya yakın para ödenen Hırvat oyuncu, Bayern Münih, Juventus ve Atletico Madrid gibi dünya devlerinde forma giymesinin ardından Ocak 2020’de Suudi Arabistan ekiplerinden Al Duhail’in yolunu tutmuştu. Kariyerinde çıktığı 497 maçta 197 gol 84 asist yapma başarısı gösteren 34 yaşındaki yıldız, Suudi Arabistan macerasını erken sonlandırırken adı yaz aylarında Fenerbahçe’yle birlikte anılmıştı. Sarı lacivertliler forvet transferini Samatta, Cisse ve Kemal Ademi’den yana kullanırken Mandzukic hiçbir kulüple anlaşamadı ve yeni sezona bonservisi elinde bir şekilde başladı.

RIZA DURMISI FORMAYI UNUTTU

Yeni sezon itibariyle Süper Lig’in en iyi sol beklerinden ikisine sahip olan Fenerbahçe’nin, geçtiğimiz sezon Danimarkalı oyuncu Rıza Durmisi ile ilgilendiği gündeme gelmişti. Transferi gerçekleşmeyen oyuncu Lazio tarafından geçtiğimiz ocak ayında Ligue1 ekiplerinden Nice’e kiralanmıştı. Pandemi sebebiyle 28.haftada tescil edilen Ligue1’de 4 maça çıkan Durmisi, sezon sonunda tekrar İtalya’ya geri döndü. Serie A’da 6.hafta maçları geride kalırken 26 yaşındaki Danimarkalı bu sezon hiç forma giyemedi.

28 YAŞINDA KULÜPSÜZ KALDI

İki sezon önce Fenerbahçe’nin transfer etmek için gösterdiği tüm çabalara rağmen takımına katamadığı İngiliz oyuncu Jack Wilshere kariyerinde müthiş bir düşüş yaşıyor. 16 yaşında Arsenal A takımında forma giyerek takımın tarihindeki en genç oyuncusu unvanını alan Wilshere için efsane teknik direktör Arsene Wenger “onu izlediğiniz zaman kaç yaşında olduğunu unutuyorsunuz.” diyerek Wilshere’in genç yaşına rağmen olgunluğuna dikkat çekmişti. Ancak ilerleyen yıllarda yakasını sakatlıklardan bir türlü kurtaramayan oyuncu kariyerinde istikrarı bir türlü sağlayamadı. 2018 yazında Arsenal ile yol ayrımına gelen Wilshere, Fenerbahçe’nin gündemi uzun süre meşgul etmiş ve taraftarı bir hayli heyecanlandırmış olsa da kariyerini bir diğer Premier Lig ekibi West Ham’da sürdürme kararı almıştı. Sarı lacivertliler, Wilshere’in transferini bitiremediği için hayal kırıklığı yaşamış olsa da oyuncunun West Ham karnesini görmesiyle adete derin bir oh çekti. İki sezonda sakatlıklar sebebiyle toplamda 53 maç kaçıran oyuncu yalnızca 19 maçta forma giyebildi. Geçtiğimiz ay West Ham ile olan sözleşmesini feshedilen İngiliz oyuncu kulüpsüz kaldı.

PATO HİÇBİR TAKIMLA ANLAŞAMADI

Son yıllarda transfer dönemlerinde adı Süper Lig takımlarıyla en çok anılan yıldız isimlerden biri de Brezilyalı Pato oldu. Fenerbahçe ile de adı sık sık beraber geçen golcü oyuncunun transferi bir türlü sonuca bağlanamamıştı. 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız 2007 yılında tam 24 milyon euro karşılığında ülkesinin İnternacional takımından Milan’a transfer olarak büyük sükse yapmıştı. Milan formasıyla Serie A’da şampiyonluk yaşamayı başaran Pato, kariyerinde düşüş yaşamayı oldukça erken başlamıştı. Corinthians, TJ Tianhai ve Villarreal gibi takımlarda forma giymesinin yanında 2016’da kiralık olarak Chelsea’ye giderek Premier Lig’i de tecrübe eden oyuncu son olarak Sao Paulo’da oynamıştı. Bir zamanlara damga vuran ve Fenerbahçe’nin de ilgilendiği Alexandre Pato son iki sezonda yalnızca 9 gol atarken 21 Ağustos itibariyle serbest kaldı ve kendisine kulüp bulamayan yıldız isimlerden biri oldu.

GİTTİĞİ HİÇBİR YERDE TUTUNAMADI

Fransız yıldız oyuncu Hatem Ben Arfa son yıllarda ne zaman transfer dönemi açılsa Fenerbahçe ile beraber yazılan oyunculardan biri oluyor. Özellikle 2019 yazında Fenerbahçe’ye transferi sıkça konuşulan Ben Arfa, yeni sezona Ligue1 ekibi Bordeaux formasıyla başladı. 2014 yılında Premier Lig ekibi Newcastle United’tan ayrıldıktan sonra 6 ayrı kulüpte forma giymesine rağmen bonservisine hiç para ödenmeyen Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezonu İspanya’da Valladolid’te geçirmişti. La Liga’da yalnızca 5 maçta süre alan 33 yaşındaki oyuncu bu maçlarda skora katkı yapamazken İspanya’da da kalıcı olmayı başaramadı ve hayal kırıklığı yarattığı bir sezonu geride bırakmış oldu.

FENERBAHÇE ATKISIYLA POZ VERMİŞTİ

Fenerbahçe’nin 2018-2019 sezonunda orta sahasını güçlendirmek için gündemine aldığı Meksikalı oyuncu Marco Fabian, sağlık kontrolünden geçmesi için İstanbul’a gelmiş ve transferine bitti gözüyle bakılırken kendisinden vazgeçilmiş ve Fenerbahçe’ye imza atmadan Frankfurt’a geri dönmüştü. Sonrasında MLS ekiplerinden Philadelphia’ya transfer olan Fabian, yeni kulübünde hayal kırıklığı yaratınca sözleşmesi feshedilmişti. Amerika macerasının kısa sürmesinin ardından kariyerine nokta koyacağı söylentileri de ortaya çıkan Meksikalı orta saha, geçtiğimiz sezonun ikinci dönemini Katar’ın Al-Sadd kulübünde tamamladı. Sonrasında MLS ekiplerinden Philadelphia’ya transfer olan Fabian, yeni kulübünde hayal kırıklığı yaratınca sözleşmesi feshedilmişti. Amerika macerasının kısa sürmesinin ardından kariyerine nokta koyacağı söylentileri de ortaya çıkan Meksikalı orta saha, geçtiğimiz sezonun ikinci dönemini Katar’ın Al-Sadd kulübünde tamamladı. Bu sezon başında ise ülkesin Fc Juarez ekibiyle anlaşan henüz 31 yaşındaki Marco Fabian, son yıllarını beklentilerin oldukça uzağında geçirdi.