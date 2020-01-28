Fenerbahçe'nin kapı dışarı ettiği Islam Slimani, Manchester United ve Tottenham'ın gündeminde

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Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilmesine karşın oynadığı futbol ve Süper Lig’de çıktığı 15 maçta attığı 1 golle camiayı şok eden Islam Slimani için Tottenham ile Manchester United amansız bir yarışa girdi.
MOURİNHO VE SOLSKAJER SLİMANİ'Yİ İSTİYOR
Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Monaco’ya kiralanan, Lig 1 devinde 14 maçta 7 gol 7 asist yapan Cezayirli yıldız için Tottenham ve M.United’ın devreye girdiği öğrenilirken, tecrübeli golcünün Leicester City’de 2021’e kadar sözleşmesinin bulunması dikkatlerden kaçmadı. Hary Kane’nin sakatlanmasının ardından takıma forvet takviyesi yapılmasını isteyen Mourinho’nun Slimani’ye sıcak baktığı bildirilirken, Ole Gunnar Solskajer’in de 31 yaşındaki oyuncuyu Rashford – Martial ikilisine alternatif olarak düşündüğü ifade edildi.
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Fenerbahçe'de oynadığı futbolla ağır eleştiriler alan Islam Slimani Tottenham ve Manchester United'ın listesinde.
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