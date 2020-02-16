Fenerbahçe'nin kalesine gelen ilk toplar gol oluyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olurken şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. 38 puanda kalan sarı-lacivertlilerin bir istatistiğie ise gündeme oturdu.

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, oynadığı son üç lig maçında da puan kaybetti. Sarı-lacivertlilerin bir istatistiği ise gündeme oturdu.

13. dakika oynanırken savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Michalak topu kalesini terk eden Altay'ın üzerinden aşırttı. Kaleye yönelen topa Jailson müdahale edemezken Lobzhanidze boş kaleye topu ağlara gönderdi ve Ankaragücü 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin kalesini bulan ilk isabetli şut böylece gol oldu.

Opta'nın aktardığına göre Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı 22 maçın 17'sinde gol yedi. Bu karşılaşmaların 12'sinde Fenerbahçe'nin kalesine gelen ilk top gol oldu.

(Habertürk)