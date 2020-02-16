Fenerbahçe'nin kalesine gelen ilk toplar gol oluyor

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, oynadığı son üç lig maçında da puan kaybetti. Sarı-lacivertlilerin bir istatistiği ise gündeme oturdu.
13. dakika oynanırken savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Michalak topu kalesini terk eden Altay'ın üzerinden aşırttı. Kaleye yönelen topa Jailson müdahale edemezken Lobzhanidze boş kaleye topu ağlara gönderdi ve Ankaragücü 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin kalesini bulan ilk isabetli şut böylece gol oldu.
Opta'nın aktardığına göre Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı 22 maçın 17'sinde gol yedi. Bu karşılaşmaların 12'sinde Fenerbahçe'nin kalesine gelen ilk top gol oldu.
(Habertürk)
PFDK, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verdi.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Yeni Malatyaspor maçı öncesi Florya’da takımla konuşan Fatih Terim, konsantrasyon uyarısı yaptı. İmparator, “Fenerbahçe derbisini bir kenara bırakın. En önemli maç, Malatyaspor karşılaşması. Mutlaka kazanmalıyız. Fenerbahçe’ye sonra bakarız” dedi.
Yazarımız Mustafa Sapmaz, Fenerbahçe'nin Ankaragücü deplasmanında mağlup olmasıyla lige havlu attığı yorumunda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Falcao ve Saracchi'yi Yeni Malatyaspor maçında riske etmeyecek.
Beşiktaş'ta Başakşehir mücadelesinde oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasına giden Burak Yılmaz, konuya açıklık getirdi.
Galatasaray'ın Malatyaspor ile oynayacağı maçta en az 45 bin sarı-kırmızılı taraftarın olması bekleniyor.