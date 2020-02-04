Fenerbahçe'nin kalesine gelen ilk şut gol oluyor

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trabzonspor önünde 2-1 yenilerek yarışta darbe aldı.
Kanarya bu sezon oynadığı 20 lig karşılaşmanın 15'inde kalesinde gol gördü. Sarı-Lacivertliler 15 maçın 11'inde ise olumsuz bir istatistiğe sahip. Fenerbahçe bu maçların 11'inde kaleye gelen ilk şutta gol yiyerek olumsuz bir tablo çizdi.
YANAL'DAN ÖZEL TERAPİ
Trabzonspor yenilgisinin yaralarını sarmaya çalışan Yanal takımla yaptığı toplantıda, "Sizlere güvenim tam" dedi.
(Takvim)
Mbaye Diagne'de son dakika! Bir transfer daha...
Loris Karius'u Liverpool'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Portekizli kaleci Claudio Ramos'la anlaşmak üzere.
Adı Galatasaray’la da anılan Kayserispor’un yıldızı Bernard Mensah’a Japon ekibi Urawa Reds talip oldu.
Beşiktaş, IFAB Oyun Kurallarına göre kural ihlali yapıldığını savunarak, 2-1 yenildikleri maç için "Hükmen galip ilan edilmeliyiz" derken, aksi halde ise tekrar istedi.
Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Monaco'lu yetkililerde tribünden takip etti. Fransız yöneticilerin Vedat Muriqi'yi izlemek için Akyazı'ya geldiği ancak Alexander Sörloth'u beğendikleri ortaya çıktı.
Galatasaray’da Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçın kamp kadrosu belli oldu.
Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK'yi Vodafone Park'ta ağırlayacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.