Fenerbahçe'nin kalesine gelen ilk şut gol oluyor

Fenerbahçe bu sezon oynadığı 20 lig karşılaşmanın 15'inde kalesinde gol gördü. Bu 15 maçın 11’inde ise kaleye gelen ilk şut ağlarla buluştu.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trabzonspor önünde 2-1 yenilerek yarışta darbe aldı.

Kanarya bu sezon oynadığı 20 lig karşılaşmanın 15'inde kalesinde gol gördü. Sarı-Lacivertliler 15 maçın 11'inde ise olumsuz bir istatistiğe sahip. Fenerbahçe bu maçların 11'inde kaleye gelen ilk şutta gol yiyerek olumsuz bir tablo çizdi.

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Trabzonspor yenilgisinin yaralarını sarmaya çalışan Yanal takımla yaptığı toplantıda, "Sizlere güvenim tam" dedi.

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