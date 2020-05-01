Fenerbahçe'nin Jorge Jesus teklifi ortaya çıktı

65 yaşındaki Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, şimdilerde Flamengo'nun başında yer alsa da zamanında birçok takımın astronomik teklifini reddettiği belirtiliyor. Bu takımlar arasında Türkiye'den Fenerbahçe'nin de yer aldığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıl çıkan 'Jorge, amado e desamado' adlı kitapta Jorge Jesus'un Benfica'nın başında olduğu dönemde ezeli rakip Porto'nun 7 milyon Euro'luk, Anzhi'nin 8 milyon Euro'luk tekliflerini reddettiği Monaco ve Milan'a da 'hayır' dediğine yer veriliyor.
Jesus, Anzhi dışında en yüksek teklifi ise kariyerinde Fenerbahçe'den almış. Teklif tarihi belirilmese de Portekizli hocanın zamanında Fenerbahçe'den 8 milyon Euro'luk bir teklif aldığı da kitapta yazanlar arasında.
(Fanatik)
İspanyol basını, sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini duyurdu.
Bir süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertliler ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Dinamo Zagreb'in başındaki görevi 16 Nisan'da sona eren Bjelica'nın Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer aldığı belirtiliyordu.
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ljajic'in yerine arayışlarını sürdürürken, Lille'de oynayan Gaitan transferine Sergen Yalçın'ın da son derece sıcak baktığı ifade ediliyor.
Galatasaray'da indirimler konusunda kritik tarih 11 Mayıs olarak belirlendi. Sarı Kırmızılı yönetim futbolculardan gelecek cevaba göre gelecek sezonun planlamasını yapma kararı aldı. Aslan'da gözler Falcao, Feghouli, Belhanda ve Emre Akbaba gibi sözleşmesi devam eden ve yüksek rakam alan oyuncularda olacak.
Şimdilerde Flamengo'nun başında bulunan Jorge Jesus'un, Benfica'nın başında olduğu dönemde Fenerbahçe'nin yaptığı 8 milyon Euro'luk teklifi reddettiği açıklandı.
Fransa'da dün Ligue 1 şampiyonu olarak ilan edilen Paris Saint Germain, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen sol bek Alex Telles için harekete geçti.
Beşiktaş'ta lige verilen arada kriz haline gelen Dorukhan Toköz konusu çözüme kavuştu. Yönetim 1.1 milyon euro yıllık ücrete genç oyuncuyla el sıkıştı. Açıklama takımın ekonomik planlaması netleştikten sonra yapılacak.