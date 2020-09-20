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aksam.com.tr
  • 20 Eylül 2020 Pazar 10:51
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'Fenerbahçe'nin izni olmayan hiçbir şeyi yapmayız'

'Fenerbahçe'nin izni olmayan hiçbir şeyi yapmayız'

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Genç oyuncunun ağabeyi İsmail Beyaz, "Bize gelen teklifleri, kulübümüze yönlendiriyoruz. Sözleşme için Emre ağabeyle görüştük ancak daha uygun bir vakitte konuşma kararı aldık. Fenerbahçe ile problemimiz yok. Tüm kararı ortak alacağız. Fenerbahçe'nin çıkarı ve izni olmayan hiçbir şeye imza atmayız" dedi.

Hem Türk futbolunun hem de Sarı- Lacivertliler'in geleceği olarak görülen Ömer Faruk Beyaz'ın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. 17 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe ile sözleşme yenilemek istemediği ve gelecek yıl Avrupa'ya transfer olmak istediği öne sürülmüştü. Bu iddialar genç oyuncuyu ve ailesini rahatsız etti. Ömer'in ağabeyi İsmail Beyaz önemli açıklamalarda bulundu.

"Haberler olumsuz etkiliyor"

Transfer haberlerinin asılsız olduğunu vurgulayan İsmail Beyaz, "Fenerbahçe dışında kimseyle görüşme yapmadık. Şu anda zaten sözleşmesi olduğu için bir takımla görüşmesi yasak. Bize gelen teklifler var ancak biz bunları kulübümüze yönlendiriyoruz. Ömer sadece futboluna odaklanmak istiyor. Bu çıkan haberler ve yorumlar 17 yaşındaki bir çocuğu olumsuz etkiliyor. Bizim ne kadar Fenerbahçeli olduğumuzu herkes biliyor. Sözleşme için Emre ağabey ile görüştük. Daha uygun bir vakitte konuşma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

'Sorun olursa çözeriz'

Ömer Faruk için aldıkları tüm kararları Fenerbahçe Kulübü ile ortak alacaklarını söyleyen İsmail Beyaz, "Kulübümüzle herhangi bir problemimiz yok, olsa dahi bunu çok basit bir şekilde çözeriz. Kesinlikle şunu belirtmeliyim ki her türlü kararı alabiliriz ama bunu Fenerbahçe ile ortak bir şekilde alırız. Fenerbahçe’nin çıkarı ve izni olmayan hiçbir şeye imza atmayız" şeklinde konuştu.

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