Fenerbahçe'nin istediği Yacine Brahimi için West Ham United da devreye girdi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla alınmasını istediği Cezayirli kanat oyuncusuna Premier Lig ekiplerinden West Ham United da resmen talip oldu.

2014 yılından bu yana Porto formasını giyen Yacine Brahimi bu sezon 47 maçta 13 gol 9 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki Cezayirli futbolcunun güncel piyasa değeri tam 26 milyon Euro.

KIYASIYA BİR YARIŞ VAR

İngiliz basını, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brahimi'ye şu ana kadar iki takımın takip olduğunu ve Fenerbahçe ile West Ham arasında kıyasıya bir yarış yaşandığını ifade etti.

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