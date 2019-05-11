Fenerbahçe'nin istediği Vedat Muriç'in talipleri artıyor

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Ç.Rizespor-Galatasaray maçında takımının beraberlik golünü kaydeden Vedat Muriç değerine değer katmaya devam ederken Kosovalı futbolcunun menajerinden flaş bir açıklama geldi. Bu sezon Süper Ligde şu ana kadar 32 maçta 15 gol 7 asist yapan 25 yaşındaki oyuncu için menajeri ‘Fenerbahçe ile masaya oturduk, fakat henüz anlaşma kesinleşmedi’ derken, tecrübeli oyuncunun temsilcisi ‘Vedat Muriç için Fenerbahçe haricinde Avrupa’dan iki İtalyan bir Alman kulübü de yoklama çekti’ ifadelerini kullandı.

Ç.Rizespor’a 900 bin euro’ya transfer olan Vedat Muriç’in transfer değeri 7 milyon euro’lara kadar çıktı.