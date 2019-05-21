Fenerbahçe'nin istediği Max Kruse'ye Liverpool ve Bayern Münih de talip oldu

Werder Bremen’le yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcu, ilk 11’de oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Alman basını transferde F.Bahçe’nin hem yıllık ücret hem de ilk 11 avantajıyla önde olduğunu iddia etti. Ancak, Kruse’nin ailesinin Bayern Münih ve Liverpool gibi iki devin bir parçası olma fırsatını kaçırmama yönünde telkinde bulunduğu yazıldı.

(Güneş)