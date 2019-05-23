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  3. Fenerbahçe'nin istediği Max Kruse ve Mario Balotelli'nin yıllık maliyeti 11 milyon Euro'yu buluyor

Fenerbahçe'nin istediği Max Kruse ve Mario Balotelli'nin yıllık maliyeti 11 milyon Euro'yu buluyor

Fenerbahçe'nin istediği Max Kruse ve Mario Balotelli'nin yıllık maliyeti 11 milyon Euro'yu buluyor

Slimani, Frey ve Soldado ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Max Kruse ve Mario Balotelli için çalışmalarını hızlandırdı.

MAX’IN TEK TALİBİ FENER DEĞİL

TARİHİNİN en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, transferde gaza bastı… Bu yıl gol yollarında sorun yaşayan Sarı-Lacivertliler, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği İslam Slimani, Michael Frey ve Roberto Soldado ile yollarını ayıracak. Bu üç golcünün yerine ise daha iyi üç isim transfer edilecek. Bunların başında da Alman ekibi Werder Bremen’le yollarını ayırmaya hazırlanan Max Kruse geliyor… Ancak, Alman golcünün tek talibi Fenerbahçe değil, Avrupa’dan da birçok takım Max ile ilgileniyor.

YILLIK MALİYET 11 MİLYON EURO

SARI-LACİVERTLİLER’İN kadrosuna katmak istediği bir diğer golcü ise İtalyan yıldız Mario Balotelli… Yönetim, yıldız forveti kadrosuna katarak bir anlamda geçen kötü sezonunun özrünü dileyecek. Sportif Direktör Damien Comolli, lig biter bitmez iki oyuncunun menajerleriyle masaya oturacak ve transferi noktalamaya çalışacak. Max’ın ve Balo’nun bonservisinin olmaması en büyük avantaj olarak gözükse de iki oyuncunun kadroya yıllık maliyeti 11 milyon euroyu bulacak.

(Güneş)

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