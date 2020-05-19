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aksam.com.tr
  • 19 Mayıs 2020 Salı 11:09
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  • 19 Mayıs 2020 Salı 11:09

Fenerbahçe'nin istediği Edin Visca'nın talipleri artıyor

Fenerbahçe'nin istediği Edin Visca'nın talipleri artıyor

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Adı Fenerbahçe'yle anılan Edin Visca'nın talipleri artıyor. İngiliz takımlarının sezon sonunda Başakşehir'in kapısını çalacağı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile adı geçen Edin Visca'nın talipleri artıyor. Her sezon gösterdiği istikrarlı performansla başta 4 büyüklerin radarına giren ve son dönemde ismi Avrupa ekipleri ile anılan 30 yaşındaki oyuncu için bu kez İngiliz takımlarının istekli olduğu öğrenildi.

Bu nedenle liglerin tamamlanmasının ardından Visca için Başakşehir cephesinde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

BAŞKAN AÇIKLADI: FENERBAHÇE’DEN TEKLİF YOK

Fenerbahçe ile adı geçen Boşnak yıldız için Göksel Gümüşdağ'dan açıklama geldi. Gümüşdağ, Fenerbahçe'den teklif olmadığını açıkladı.

(Skorer)

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