Fenerbahçe'nin istediği Edin Visca'nın talipleri artıyor

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile adı geçen Edin Visca'nın talipleri artıyor. Her sezon gösterdiği istikrarlı performansla başta 4 büyüklerin radarına giren ve son dönemde ismi Avrupa ekipleri ile anılan 30 yaşındaki oyuncu için bu kez İngiliz takımlarının istekli olduğu öğrenildi.
Bu nedenle liglerin tamamlanmasının ardından Visca için Başakşehir cephesinde sıcak gelişmeler yaşanabilir.
BAŞKAN AÇIKLADI: FENERBAHÇE’DEN TEKLİF YOK
Fenerbahçe ile adı geçen Boşnak yıldız için Göksel Gümüşdağ'dan açıklama geldi. Gümüşdağ, Fenerbahçe'den teklif olmadığını açıkladı.
(Skorer)
Beşiktaş ve Fenerbahçe pandemi sürecindeki zararların bir kısmını aidatlardan telafi edecek. Pandemi nedeniyle yardım kampanyasını erteleyen Beşiktaş ile mali sıkıntıları büyüyen Fenerbahçe üyelik aidatlarını artırarak kulübe nefes aldırmayı planlıyor. Fenerbahçe 50, Beşiktaş 120 TL'lik yıllık ödeneği 500'e çıkaracak. Diğerleri ise beklemede.
Sezon sonunda Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın ilk transfer hedeflerinden biri de 10 numara bölgesi. Cimbom, Faslı yıldızın satışından gelecek parayı Hakan Çalhanoğlu transferine harcamayı planlıyor. Milli futbolcunun Milan ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de en güçlü aday Nenad Bjelica olarak görünüyordu ancak ibre yavaş yavaş Erol Bulut'a kaymaya başladı. Bjelica'nın Türk futbolunu çok fazla takip edememesi nedeniyle yönetim içinde Erol Bulut ismi ağırlık kazandı.
İngiltere Premier Lig ekibi Watford ve Championship temsilcisi Nottingham Forest, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Mbaye Diagne'nin fiyatını sordu. Sarı-Kırmızılılar, Senegalli forvetin bedelini 5 milyon Pound olarak belirledi.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga'dan üst düzey 2 takımın talip olduğu öğrenildi. Bu iki kulübün Wolfsburg ve Werder Bremen olduğu iddia ediliyor.
Trabzonspor, Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ön libero Nampalys Mendy ile ilk teması kurdu. İngiliz ekibinin N'Golo Kante'yi satmadan önce kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Fransız futbolcu için Udinese de devrede.
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Vedat Muriç için İngiltere ve İtalya'dan 2 takım fiyat sordu. Bu takımlardan birinin Lazio olduğuna kesin gözüyle bakılırken İngiliz takımının ise Tottenham ya da Burnley olduğu iddia ediliyor.