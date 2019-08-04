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  • Fenerbahçe'nin istediği Çağlar Söyüncü için Leicester City'den Comolli'ye olumsuz cevap
  • 04 Ağustos 2019 Pazar 14:24
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  • 04 Ağustos 2019 Pazar 14:44

Fenerbahçe'nin istediği Çağlar Söyüncü için Leicester City'den Comolli'ye olumsuz cevap

Fenerbahçe'nin istediği Çağlar Söyüncü için Leicester City'den Comolli'ye olumsuz cevap

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Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’ye Leicester City’den kötü haber geldi. Sarı-Lacivertliler, Çağlar Söyüncü için Premier Lig ekibinden olumsuz cevap aldı.

Savunmaya yapacağı takviye için birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü konusunda sonuç alamadı. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, kiralamak istediği 23 yaşındaki oyuncu için kulübü Leicester City'den olumsuz yanıt aldı. Milli futbolcunun da kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği belirtildi.

İNGİLTERE'DE GÜNDEM FREY

Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimlerden olan Michael Frey, bir kez daha İngilizler'in radarında... Daha önce İsviçreli golcü için sarı- lacivertlilerin kapısını çalan Middlesbrough'un ikinci bir teklifle geleceği iddia edildi. Ada basınında çıkan haberlerde; İngiliz ekibinin 25 yaşındaki golcüde ısrarcı olduğu ileri sürüldü.

(Sabah)

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