Fenerbahçe'nin istediği Çağlar Söyüncü için Leicester City'den Comolli'ye olumsuz cevap

Savunmaya yapacağı takviye için birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü konusunda sonuç alamadı. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, kiralamak istediği 23 yaşındaki oyuncu için kulübü Leicester City'den olumsuz yanıt aldı. Milli futbolcunun da kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği belirtildi.
İNGİLTERE'DE GÜNDEM FREY
Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimlerden olan Michael Frey, bir kez daha İngilizler'in radarında... Daha önce İsviçreli golcü için sarı- lacivertlilerin kapısını çalan Middlesbrough'un ikinci bir teklifle geleceği iddia edildi. Ada basınında çıkan haberlerde; İngiliz ekibinin 25 yaşındaki golcüde ısrarcı olduğu ileri sürüldü.
(Sabah)
Trabzonspor, Crystal Palace'tan forvet oyuncusu Alexander Sörloth'ün kiralık transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper takviyesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Sarı-Lacivertlilerde gündeme gelen son isim Ömer Toprak oldu. Borussia Dortmund, tecrübeli savunmacıyı Sarı-Lacivertlilere önerdi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao, gelen teklifler ve geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’ye Leicester City’den kötü haber geldi. Sarı-Lacivertliler, Çağlar Söyüncü için Premier Lig ekibinden olumsuz cevap aldı.
İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin muhabiri Nico Schira'nın haberine göre Galatasaray, Milan’ın gözden çıkardığı Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha devreye girdi. Milli futbolcuyu isteyen bir diğer takım ise Leipzig.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Gent’in 23 yaşındaki Ukraynalı forveti Yaremchuk’u iki kez tribünden takip etti. Fatih Terim’e de olumlu rapor sunduğu öğrenildi...
Hücum hattı için Radamel Falcao ve daha birçok isim için nabız yoklayan Cim-Bom, orta alan için de temaslarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki Fransız futbolcu için resmi girişimlere başladı.