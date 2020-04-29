Fenerbahçe'nin istediği Benjamin Stambouli'nin talipleri artıyor

SPOR GÜNDEMİ

AKŞAM Özel Haber: Hasan Şaş ve Ümit Davala yeni sezonda yok! AKŞAM Özel Haber: Hasan Şaş ve Ümit Davala yeni sezonda yok! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim iki yardımcısıyla da yolları ayırıyor... Tecrübeli teknik adam yeni sezon planlaması için yaptığı toplantıya Ümit Davala ve Hasan Şaş'ı çağırmadı. Levent Şahin ise toplantıda yer aldı. Terim'in iki yardımcısını değiştireceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de 130 milyonluk borç sancısı Fenerbahçe'de 130 milyonluk borç sancısı Geçen yıldan yerlilere borcu olan yönetim, bu yıl da sadece ocak maaşını ödedi... Geçtiğimiz sezonda yerli oyunculara yaklaşık 60 milyon TL borcu bulunan Fenerbahce, bu sezon da 3 aydır hiçbir futbolcuya maaş ödemedi. Toplam 130 milyonu aşan borcu ödemek için sadece 2 ay süre var.

AKŞAM Özel Röportaj: Maç sonu Fenerlilerle mangal yapardık AKŞAM Özel Röportaj: Maç sonu Fenerlilerle mangal yapardık Trabzonspor'un 7 şampiyonluk görmüş efsanesi Necati, eski derbileri anlattı: “Sahada kimseyi tanımazdık. Ancak maç bitince asla en küçük bir gerginlik olmazdı. Mesela Fenerbahçe ile çok çekişirdik. Eğer maçtan sonra İstanbul'a dönememişlerse bir araya gelip, beraber mangal yapardık.”

Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı orona virüsü (Covid-19) salgını Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirdi. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt üçlüsü ile Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan Aslan, listesine Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'i de ekledi.

Resti çekti: O paraya Fenerbahçe'de oynarım Resti çekti: O paraya Fenerbahçe'de oynarım Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, kulübün yüzde 30'luk maaş indirimi teklifine sert çıktı. Tecrübeli futbolcu konuyla ilgili menajerine “O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe'de oynarım” dedi.

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Dönüyor... İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Dönüyor... Sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalmasına rağmen beklenenden çok daha hızlı iyileşen Luyindama, Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk transferi olacak.