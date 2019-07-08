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  3. Fenerbahçe'ye imza atmak üzere olan Garry Rodrigues'in aklı hala Galatasaray'da

Fenerbahçe'ye imza atmak üzere olan Garry Rodrigues'in aklı hala Galatasaray'da

Fenerbahçe'ye imza atmak üzere olan Garry Rodrigues'in aklı hala Galatasaray'da

Fenerbahçe’nin transferini bitirmeye hazırlandığı Garry Rodrigues’in hala Galatasaray’a gitmek istediği ve Fenerbahçe’ye imza atması halinde Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisinden çekindiği öğrenildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Galatasaray’da oynadığı futbolla Avrupa devlerini ilgisini çeken ve adı ciddi bir şekilde Newcatle-Roma-Everton gibi takımlarla anılmasına rağmen 9 milyon dolar karşılığında Al-İttihad’ın yolunu tutan Garry Rodrigues’in hala sarı kırmızılı kulübü istediği öğrenildi.

GARRY HALA GALATASARAY'I İSTİYOR

Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiği, hatta transferi için son noktayı koymaya hazır olduğu Garry Rodrigues’in taraftar tepkisinden dolayı sarı lacivertli takıma gitmekten çekindiği belirtilirken, oyuncunun menajeriyle defalarca konuştuğu ve bazı kaygılarını bire bir anlattığı bildirildi. Galatasaray’ı çok sevdiğini yineleyen 28 yaşındaki orta sahanın William D’Avila’ya;

“Ben Galatasaray’ı istiyorum gönlümden Galatasaray geçiyor ama oraya gitmem imkansız gibi görünüyor, Fenerbahçe’yle anlaşabilirim ama taraftar tepkisinden korkuyorum. Maddi anlamda bir kaybım olmayacak yıllık maaşımın bir kısmı Fenerbahçe’den diğer kısmı Al-İttihad’dan karşılanacak, İstanbul’u da çok seviyorum eşim de İstanbul’u çok seviyor ikinci çocuğum oldu, galiba sarı lacivertli formayı giyeceğim’ dediği ifade edilirken, menajerinin ise Garry’e ‘Galatasaray forması giyip daha sonra Fenerbahçe’ye transfer olan tek futbolcu sen değilsin, İstanbul’u çok seviyorsan maddi anlamda bir kaybın olmuyorsa hemen anlaşmaya varmalısın’ yanıtını verdiği, tecrübeli futbolcunun bunun üzerine Fenerbahçe’ye gelmeye ikna olduğu belirtildi.

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