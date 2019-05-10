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  3. Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı yaratan transferlerinden Diego Reyes'e Tigres talip oldu

Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı yaratan transferlerinden Diego Reyes'e Tigres talip oldu

Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı yaratan transferlerinden Diego Reyes'e Tigres talip oldu

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra beklentileri karşılayamayan ve sonrasında İspanyol ekibi Leganes'e kiralanan Meksikalı defans oyuncusu Diego Reyes'i Tigres istiyor.

OLDUKÇA KARARLILAR

Meksika basınının iddiasına göre Meksika'nın Tigres takımı Diego Reyes'i kadrosuna katmakta kararlı. Bu futbolcu için Fenerbahçe ile Zelarayan takası da gündemde. Habere göre Tigres bu transferi az bir maliyetle bitirme derdinde.

LEGANES İSTEMİYOR!

Meksika basınına göre Reyes için Fenerbahçe ve Tigres'li yöneticilerin bir araya geldiği belirtildi. Bu arada Reyes'in kiralık olarak formasını giydiği Leganes yaptığı açıklamada oyuncuyu gelecek sezon kadrolarında düşünmediklerini açıkladı. Meksikalı oyuncu İspanya'da forma giydiği maçlardaki performansıyla eleştirilere maruz kalmıştı.

(Takvim)

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