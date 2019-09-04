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  3. Fenerbahçe'nin gündemini meşgul eden Kolarov'dan flaş sözler: Zamanı gelince konuşacağız

Fenerbahçe'nin gündemini meşgul eden Kolarov'dan flaş sözler: Zamanı gelince konuşacağız

Fenerbahçe'nin gündemini meşgul eden Kolarov'dan flaş sözler: Zamanı gelince konuşacağız

Aleksandar Kolarov, Roma ile sözleşme yenilemek üzere olduğuna dair çıkan haberlere yanıt verdi: "Zamanı gelince konuşacağız..."

Roma'nın 2022'ye kadar sözleşme uzatma teklifi yaptığı haberlerinin ardından Aleksandar Kolarov'dan yanıt geldi.

Aleksandar Kolarov, Sırbistan'ın Portekiz ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısında muhabirlerin karşısına çıktı. Bir muhabirden gelen, "Roma'da mutluyum. Kontratımın bitmesine 1 sezon daha var. Zamanı gelince kontratımı düşünürüz. Yıllardır çok önemli kulüplerde forma giyiyorum. Sahada her zaman elimden geleni veriyorum. Gelecekte de böyle olacak." yanıtını verdi.

Kolarov, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili gelen soruyu, "Her zaman transfer haberleri çıkmıştır. Bu dönemde gazetelerde daha fazla görürsünüz sadece." sözleriyle cevapladı.

Corriere dello Sport'ta çıkan haberde Roma'nın Kolarov'a bu sezon sonu bitecek olan kontratına ek olarak 1+1 yıllık yeni bir teklif yaptığı iddia edilmişti.

Aleksandar Kolarov, yaz transfer dönemi boyunca Fenerbahçe ile anılsa da kulübü Roma'da kaldı.

(Sporx)

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