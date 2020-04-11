SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Laurent Blanc kararını verdi Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Laurent Blanc kararını verdi Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlar sonrası yollarını ayırdığı Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki isim Laurent Blanc'tı... ESPN'nin haberine göre, Fransız antrenör kararını verdi işte detaylar...

Galatasaray, Mariano'nun alternatifini buldu Galatasaray, Mariano'nun alternatifini buldu Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray'da gündem sağ bek transferi... Sözleşmesi sona erecek Mariano ve forma şansı bulamayan Şener Özbayraklı ile yollarını ayırması beklenen Sarı-Kırmızılılar Royal Antwerp'in sağ beki Aurelio Buta'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Alman devinde hedef Sörloth! Lewandowski'nin yerine... Alman devinde hedef Sörloth! Lewandowski'nin yerine... Trabzonspor'un flaş golcüsü Alexander Sörloth, Bordo-Mavililer'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Daha öncesinde ismi Real Madrid ve Napoli gibi büyük kulüplerle anılan Norveçli golcü için bu kez Alman basını flaş bir iddiada bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Muslera için harekete geçildi... Galatasaray'dan sürpriz hamle! Muslera için harekete geçildi... Galatasaray'da 14 kupa kazanan başarılı eldiven “40'ıma kadar oynamak istiyorum” demişti. Yönetim 33 yaşındaki kaleciye 4 yıllık sözleşme teklif edecek.

Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor Fenerbahçe'de yeni sezonla birlikte futbol yapılanması da değişiyor. Önceki iki sezonda Başkan Ali Koç'un zirvede olduğu Semih Özsoy'un iki, Comolli'nin ise üçüncü sırada yer aldığı bir futbol şeması söz konusuydu. Kaptan Emre Belözoğlu ile bu sistem rafa kalkıyor.

Cimbom'da beklenen karar! Sözleşmesi uzatılıyor Cimbom'da beklenen karar! Sözleşmesi uzatılıyor Galatasaray, bu sezon zirve yapan Ömer Bayram ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak ve parasını artıracak.