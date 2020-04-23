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aksam.com.tr
  • 23 Nisan 2020 Perşembe 19:02
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  • 23 Nisan 2020 Perşembe 19:04

Fenerbahçe'nin gündemindeki Gerson Rodrigues için son dakika transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin gündemindeki Gerson Rodrigues için son dakika transfer açıklaması

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Fenerbahçe'nin gündemine yer aldığı iddia edilen Gerson Rodrigues için Ankaragücü Başkanı Fatih Mert açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nün sezonun ikinci yarısında Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodrigues'e transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF YOK"

Ajansspor'a konuşan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Gerson Rodrigues ile de menajeriyle de konuştum, Fenerbahçe'den kendilerine gelen teklif yok. Ankaragücü olarak Gerson Rodrigues ile kulübü Dinamo Kiev ile de görüştük, Gerson'la sözleşme uzatmak istiyoruz. Dinamo Kiev ile aramızda Gerson için opsiyon yok fakat sözlü olarak bir anlaşma var." dedi.

Mert, "31 Nisan'da Bilim Kurulu'nun vereceği tarihe göre antrenmanlara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Gerson, ligde Fenerbahçe'ye karşı da gol atarken, 7 maçta toplamda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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