Fenerbahçe'nin gündemindeki Adil Rami'den transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Adil Rami, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken savunma hattına yapılacak takviyeyle ilgili ismi gündeme gelen oyunculardan Adil Rami, geleceği hakkında konuştu. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu için Fransa'dan Brest'in de devreye girdiği iddia edildi.

Fransız basınından RMC'ye konuşan Adil Rami, "Şu anda özgür ve kararlıyım. Her şey olabilir. En önemlisi futbol oynamayı istemek. Menajerlerim şu anda görüşmeler yapıyor. Fransa Ligi olabilir mi bilmiyorum. Fransa'da veya yurt dışında mücadele etmeye hazırım. Sadece bir kulüp bulup hala oynayabildiğimi göstermek istiyorum." ifadelerii kullandı.

Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuya son olarak Brest'in de talip olduğu öne sürüldü.

(Futbol Arena)