Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Diego Laxalt, Atalanta'ya transfer oluyor

AKŞAMSPOR
Serie A ekiplerinden Atalanta, Uruguaylı sol bekin transferi için Milan'la anlaşma sağladı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Atalanta, Laxalt'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Atalanta, Laxalt'ın bonservisini almak isterse Milan'a 12 milyon Euro ödeyecek.
Fenerbahçe'nin de transferi için yoğun uğraş verdiği Laxalt geçtiğimiz sezon Genoa'dan Milan'a 14 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.
İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz transferinden vazgeçti. Sarı Kırmızılılar, Jackson Martinez'i gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin Milan'dan istediği fakat transferini bir türlü bitiremediği Diego Laxalt, Atalanta'ya imza atmak üzere.
Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için Marsilya'ya yaptığı 4 milyon Euro'luk teklif reddedildi. Sarı Lacivertlilerin 7 milyon Euro civarında bu transferi bitirebileceği iddia edildi.
Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, görevinden istifa etti.
Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou transferini resmen açıkladı
Senegalli forvet Mbaye Diagne'yi satmak isteyen Galatasaray’da evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı-kırmızılı kulüpte beklentileri boşa çıkaran yıldız futbolcuya 15 milyon Euro'luk bedel biçen yönetim aradığını bulamadı. Ne İngiltere ne de Suudi Arabistan'dan Diagne'yi isteyen çıkmadı.
Renato Sanches'e talip olan Fenerbahçe'ye Bayern Mühih'ten 30 milyon euro'luk fatura çıktı.