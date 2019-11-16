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  3. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Blaise Matuidi, Juventus'la sözleşme uzatıyor!

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Blaise Matuidi, Juventus'la sözleşme uzatıyor!

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Blaise Matuidi, Juventus'la sözleşme uzatıyor!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi, Juventus'la olan sözelşmesini 2021 yılına kadar uzatmaya hazırlanıyor.

AKŞAM ÖZEL HABER

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi, Juventus'la olan sözelşmesini 2021 yılına kadar uzatmaya hazırlanıyor.

Tuttosport'un haberine göre, geçtiğimiz yaz Juventus'tan ayrılmak üzere olan 32 yaşındaki Fransız yıldız performansıyla Sarri'nin gözüne girmeyi başardı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Matuidi'nin Juventus'la 1 yıllık daha sözleşme uzatması bekleniyor. 

Blaise Matuidi bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 14 karşılaşmada 1 gol kaydetti.


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