Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Edin Dzeko, Roma ile olan sözleşmesini uzattı

İtalya’da yaz transfer döneminin gözde isimlerinden olan ve adı Fenerbahçe ile de anılan 33 yaşındaki futbolcu, kulübü Roma’da kaldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dzeko’nun sözleşmesinin yenilendiği belirterek, 3 yıl daha uzatıldığı ifade edildi.
Kulüp açıklamasında ifadelerine yer verilen Dzeko, "Son haftalarda kulüpten kalmama yönelik güçlü bir istek olduğunu hissettim. Roma benim evim. Burada bir kupa kazanmak için her şey var. Daha uzun kalacağım için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.
2015 yılında Roma’ya gelen Bosna Hersekli golcü, 179 maçta forma giymiş, 87 gol atmıştı.
(Fanatik)
Bu sezon yaptığı transferlere 7.4 milyon Euro harcayan, Fernando'dan ise 4.5 milyon Euro gelir elde eden Galatasaray, tablo değişmezse FFP anlaşması gereği bu açığa sebep olan Luyindama'yı Avrupa kadrosuna yazamayacak.
Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk hafta açılış maçında oynanan Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu.
Denizlispor maçında 9 dakika içerisinde gördüğü iki sarı kartla oyundan atılan Marcao'nun sergilediği performans hem teknik heyetin hem de taraftarların sabrını taşırdı.
Roma, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen 33 yaşındaki Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Süper Lig'de sezonun ilk haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta; yönetim, Ada’ya çıkarma yaparak Everton kulübü ile masaya oturacak. Cenk Tosun'a "evine dön" mesajı verecek olan siyah beyazlı yönetim, İngiliz ekibinin bir diğer oyuncusu Yannick Bolasie için de temaslarını sürdürecek.
Denizlispor - Galatasaray maçı bitiminde yaşanan gerilimin, soyunma odasına taşındığı ortaya çıktı. Üst düzey bir emniyet görevlisinin Galatasaray soyunma odasına girmeye çalıştığı ileri sürüldü.
İngiltere'den Zanka'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, Premier Lig'den bir başka stoper Angelo Ogbonna için de teklif yapmaya hazırlanıyor.