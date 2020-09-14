Fenerbahçe'nin gözü Mandzukic ve Visca'da

Transferin en hızlı takımı olan Sarı-Lacivertliler’in durmaya hiç niyeti yok. Emre Belözoğlu, Tisserand’ın gelmesinin ardından hemen Mario Mandzukic ve Edin Visca için kolları sıvadı. Bonservisi elinde olan Mandzukic’in menaceri İvan Cvjetkovic ile bu hafta bir görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ancak Hırvat yıldızın transferinin hemen bitmesi zor görünüyor. Diğer yandan Visca için de yoğun bir trafik yaşanacak. Başakşehir, takımın en önemli isimlerinden olan Boşnak yıldızın satışı konusunda çok istekli değil. Ancak hem Visca’nın Fenerbahçe’ye gelme arzusu hem de sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.
Yönetim sabırlı
Aynı Mandzukic gibi 30 yaşındaki oyuncuya da kısa sürede imza attırılması zor görünüyor. Fenerbahçe de hücum hattına yapılacak takviyeler konusunda aceleci davranmak istemiyor. Lemos ve Tisserand ile en önemli eksiğini gideren Sarı-Lacivertliler, Mandzukic ve Visca konusunda sabırlı davranacak.
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