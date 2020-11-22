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aksam.com.tr
  • 22 Kasım 2020 Pazar 09:55
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Fenerbahçe'nin gözdesine dünya devi kanca attı

Fenerbahçe'nin gözdesine dünya devi kanca attı

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Fotomaç

Fenerbahçe yurt içinde olduğu kadar yurt dışından da oyuncuları takip ediyor. Kanarya'nın gündemine gelen son isimlerden Kaio Jorge için ise Juventus'un devreye girdiği resmen açıklandı.

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Takıma direkt katkı yapacak oyunculardan çok geleceğin Fenerbahçe'sini inşa etmek isteyen Emre Belözoğlu, yurt içinde ve yurt dışında araştırmalarını hızlandırdı. Kanarya'da gündeme gelen son isim ise Santos forması giyen Kaio Jorge oldu. Fenerbahçe 18 yaşındaki yıldız adayı için kulübü ile temasa geçti.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan Kaio Jorge için kulübü Santos'un başkanı Jose Carlos Peres açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin ardından Kaio Jorge için Juventus'un devreye girdiği belirtilmiş, İtalyan devinin Jorge için 20 milyon euroyu bile gözden çıkartabileceği kaydedilmişti.

"JUVENTUS BUNLARDAN BİRİSİ AMA..."

ESPN'e konuşan Peres, "Kaio Jorge için bize Juventus'tan ne teklif ne de görüşme talebi geldi. Avrupa'da gazeteler ve internet sitelerinde Jorge için birçok takımın ilgilendiğini görüyorum. Juventus'tan bunlardan birisi ama gelen bir teklif yok. Varsayımlar üzerinden konuşamayız." sözlerini kullandı.

FABIO LUCIANO FENERBAHÇE'YE ÖNERDİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun, "Bize kendin gibi iyi kaliteli oyuncular bul" dediği eski sarı lacivertli futbolcu Fabio Luciano, ilk ismi ülkesinde bulmuştu. Fabio Luciano, Fenerbahçe'nin önüne Santos'un 18'lik harika çocuğu Kaio Jorge'yi getirmişti.

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