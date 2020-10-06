Fenerbahçe'nin gözdesi Emiliano Buendia, İngiltere Premier Lig yolcusu

Fenerbahçe, transfer döneminde İngiltere Championship takımlarından Norwich'in Arjantinli kanat oyuncusu Emiliano Buendia'yı kadrosuna katmak istemişti. Bu transfer gerçekleşmemiş olsa da Buendia, 16 Ekim'e kadar yeni bir takımın yolunu tutabilir.
16 EKİM’E KADAR GİDEBİLİR
İngiltere'de Premier Lig takımları İngiltere Championship'ten 16 Ekim'e kadar transfer gerçekleştirebilme hakkına sahipler. Standard'ın Premier Lig yolunu tutabilecek oyuncular listesinde ise Fenerbahçe'nin ilgilendiği Buendia ilk sıralarda yer almakta.
İngiltere Premier Lig'de Norwich formasıyla 1 gol, 7 asistlik performans sergileyen Arjantinli oyuncu, bir önceki sezon ise takımının Premier Lig'e yükselmesine 8 gol, 12 asistlik katkıda bulunmuştu.
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Transfer döneminde Fenerbahçe'nin gözdesi olan ve Championship'te forma giymek istemeyen Emiliano Buendia, 16 Ekim'e kadar İngiltere Premier Lig'e transfer olabilir.
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