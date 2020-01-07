Fenerbahçe'nin gözdesi Aleksandar Kolarov, Roma ile 1 yıllık sözleşme uzattı

Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! Roma, Aleksandar Kolarov’un sözleşmesinin 1 yıllığına uzatıldığını duyurdu.
Kolarov imza sonrası yaptığı açıklamada, “Kulübe çok teşekkür ederim, bu sözleşmenin benim için anlamı büyük” ifadesini kullandı.
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AS Roma, Aleksandar Kolarov ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Başakşehir kariyerine son veren Arda Turan, eğer Galatasaray'a imza atarsa sarı kırmızılı kulüpte bedavaya oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, hakem seminerinde açıklamalarda bulundu.
Burak Yılmaz, Antalya kampında tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Transferle alakalı aklında en ufak bir şey olmadığını söyleyen tecrübeli golcü, Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmesi konusunda bir tasarrufu olmadığını söyledi. Burak, Everton'dan ayrılması gündemdeki Cenk Tosun için de "Come to Beşiktaş' diyebilirim" açıklamasını yaptı.
Medipol Başakşehir, Arda Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Zanka eski takımına geri dönüyor.
Ryan Babel'in Ajax ile görüşmeler yaptığını doğrulayan menajeri Winny Haatrecht önemli ifadeler kullandı.