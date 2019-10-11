Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Mehmet Ekici, Kasımpaşa ile prensip anlaşmasına vardı

2017’de Trabzonspor’dan olaylı bir şekilde ayrılarak Sarı-Lacivertli kulübe imza atan Mehmet Ekici, kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayınca sezon başında kadro dışı bırakılmıştı. Sezon öncesi kendine takım bulamayan Mehmet idmanlarını tek başına yapıyor.

(Star)