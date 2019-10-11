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  3. Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Mehmet Ekici, Kasımpaşa ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Mehmet Ekici, Kasımpaşa ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Mehmet Ekici, Kasımpaşa ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe’nin ‘kendine kulüp’ bul dediği Mehmet Ekici arayışlarını sürdürürken, rotasının Süper Lig olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun Kasımpaşa ile görüşme halinde olduğu ve taraflar arasında prensipte anlaşma sağlandığı ifade edildi.

2017’de Trabzonspor’dan olaylı bir şekilde ayrılarak Sarı-Lacivertli kulübe imza atan Mehmet Ekici, kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayınca sezon başında kadro dışı bırakılmıştı. Sezon öncesi kendine takım bulamayan Mehmet idmanlarını tek başına yapıyor.

(Star)

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