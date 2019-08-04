Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Diego Reyes, Reims'e gidiyor

SPOR GÜNDEMİ

'Hocam 2 kez izledim, süper golcü kesin alalım' 'Hocam 2 kez izledim, süper golcü kesin alalım' Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Gent’in 23 yaşındaki Ukraynalı forveti Yaremchuk’u iki kez tribünden takip etti. Fatih Terim’e de olumlu rapor sunduğu öğrenildi...

Herkes Falcao beklerken bakın kimi almaya gitti Herkes Falcao beklerken bakın kimi almaya gitti Hücum hattı için Radamel Falcao ve daha birçok isim için nabız yoklayan Cim-Bom, orta alan için de temaslarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki Fransız futbolcu için resmi girişimlere başladı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yanal kurtuldu Fenerbahçe'de ayrılık! Yanal kurtuldu Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği Diego Reyes için Fransa’dan flaş bir iddia geldi.

Cimbom güne kötü haberle uyandı Cimbom güne kötü haberle uyandı Haftalardır beklenen Falcao transferinde “Bitme ihtimali” sürekli olarak düşüyor. G.Saray elini çabuk tutmazsa, tecrübeli forvetin Valencia’ya gideceği yazıldı.

Cenk Tosun değil takım arkadaşı geliyor Cenk Tosun değil takım arkadaşı geliyor Burak Yılmaz’ın sakatlanmasının ardından forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş, Cenk Tosun’un Everton’dan takım arkadaşı Yannick Bolasie’yi gündemine aldı. Siyah-Beyazlılar, sol ve sağ kanatta da oynayabilen yıldız futbolcu için Premier Lig ekibine kiralama teklifi yaptı.

Fenerbahçe'den transfer bombası! Fenerbahçe'den transfer bombası! FENERBAHÇE, İngiliz ekibi Chelsea’nin 25 yaşındaki forveti Michy Batshuayi’yi kiralamak istiyor.