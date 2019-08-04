Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Diego Reyes, Reims'e gidiyor

Daha önce Nantes’in gündeminde yer alan Meksitalı stoperin menajeri tarafından Reims Kulübü’ne önerildiği belirtildi. Reimsli yöneticilerin de Reyes ismine sıcak baktığı ve kulüpler arasında ilk görüşmenin de gerçekleştiği vurgulandı.
(Star)
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Gent’in 23 yaşındaki Ukraynalı forveti Yaremchuk’u iki kez tribünden takip etti. Fatih Terim’e de olumlu rapor sunduğu öğrenildi...
Hücum hattı için Radamel Falcao ve daha birçok isim için nabız yoklayan Cim-Bom, orta alan için de temaslarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki Fransız futbolcu için resmi girişimlere başladı.
Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği Diego Reyes için Fransa’dan flaş bir iddia geldi.
Haftalardır beklenen Falcao transferinde “Bitme ihtimali” sürekli olarak düşüyor. G.Saray elini çabuk tutmazsa, tecrübeli forvetin Valencia’ya gideceği yazıldı.
Burak Yılmaz’ın sakatlanmasının ardından forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş, Cenk Tosun’un Everton’dan takım arkadaşı Yannick Bolasie’yi gündemine aldı. Siyah-Beyazlılar, sol ve sağ kanatta da oynayabilen yıldız futbolcu için Premier Lig ekibine kiralama teklifi yaptı.
FENERBAHÇE, İngiliz ekibi Chelsea’nin 25 yaşındaki forveti Michy Batshuayi’yi kiralamak istiyor.
Trabzonspor, Sturridge'de mutlu sona ulaşamayınca yedekte bekleyen Emmanuel Adebayor ile anlaştı. Transferde bir sürpriz yaşanmadığı taktirde Başakşehir'in eski golcüsü önümüzdeki hafta resmi imzayı atacak.