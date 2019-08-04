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aksam.com.tr
  • 04 Ağustos 2019 Pazar 09:19
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  • 04 Ağustos 2019 Pazar 10:54

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Diego Reyes, Reims'e gidiyor

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Diego Reyes, Reims'e gidiyor

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Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği Diego Reyes için Fransa’dan flaş bir iddia geldi.

Daha önce Nantes’in gündeminde yer alan Meksitalı stoperin menajeri tarafından Reims Kulübü’ne önerildiği belirtildi. Reimsli yöneticilerin de Reyes ismine sıcak baktığı ve kulüpler arasında ilk görüşmenin de gerçekleştiği vurgulandı.

(Star)

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